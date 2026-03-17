Clima en Santa Fe: martes con alerta por tormentas y una semana marcada por la inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta meteorológico amarillo por tormentas para la tarde de este martes en los departamentos La Capital , San Jerónimo y Garay. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm , que pueden ser superados de manera puntual", informa el organismo.

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, húmeda e inestable y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23° y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa que las masas de aire se configuran de manera tal que permite un bloqueo para el avance del sistema frío debido al importante flujo de aire en altura desde el oeste/noroeste. Esta componente de aire genera que el arribo del sistema a nuestra región se vea retrasado por algunos días. No obstante esta situación, si s e esperan ingresos esporádico de aire desde el sur, en forma de pulsos que deberían generar mejoras temporales a lo largo de lo que resta de la semana, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas . Dado el nivel de inestabilidad que se observa en el sistema, no se pueden descartar eventos localmente intensos o tormentas aisladas, debido a la formación de núcleos convectivos locales .

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos con condiciones relativamente estables a algo inestables y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 20º y suave ascenso de las máximas, 35º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos con condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con tendencia en ascenso: mínima 22º y máxima 36º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, viernes parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones inestables con la posibilidad de lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas con tendencia en descenso a lo largo del día: mínima 22º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados de direcciones variables.

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