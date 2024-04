Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1816 – SANTO TOMÉ. Se firma el Pacto de Santo Tomé por el que se separa del mando del ejército de Buenos Aires a Manuel Belgrano, reemplazándolo Díaz Vélez, en busca de terminar con las diferencias en Santa Fe y la Banda Oriental.

1821 – MALDITO. Nace el París el poeta, ensayista y traductor Charles Baudelaire, mayor exponente del simbolismo francés, que tiene en su libro “Las flores del Mal” su primera obra. Considerado un “poeta maldito”, Baudelaire llevó una vida bohemia y de excesos en correspondencia con su labor creativa.

1933 – BELMONDO. Nace en Francia el actor Jean Paul Belmondo, ícono del cine galo. Participó en más de 70 filmes y fue dirigido por Jean-Luc Godart, Claude Chabrol Victorio De Sicca, entre otros maestros del séptimo arte. Obtuvo la Palma de Honor en el Festival de Cannes de 2011.

1956 – RUSSO. Nace en Lanús el ex futbolista y actual director técnico Miguel Ángel Russo. Jugó en Estudiantes de La Plata y en la Selección Argentina. Como DT se desempeñó en numerosos equipos, entre los que se destacan Lanús, Vélez, Rosario Central y Boca Juniors, que dirige en la actualidad.

1963 – SOLAR. Muere a los 75 años el pintor, escritor, inventor y músico argentino Xul Solar. Borges lo definió como “uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época… padre de escrituras, lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos”.

1969 – DYLAN. El músico estadounidense Bob Dylan publica su noveno álbum de estudio, “Nashville Skyline”. El trabajo contiene diez canciones e incrusiona en la música country. “Girl from the north country”, “I threw it all away” y “Lay lady lay”, están entre los puntos altos del disco.

1974 - QUEEN II. Sale a la venta Queen II, segundo disco de la banda de rock británica Queen. El álbum contiene 11 temas y fue grabado en Trident Studios, de los Estados Unidos. “Some day one day”, “Ogre battle” y “Nevermore”, integran la publicación.

1979 – FÚTBOL. La revista “El Gráfico” reúne por primera vez a Diego Maradona y a Pelé, considerados los dos mejores futbolistas de la historia. El encuentro se produce en Copacabana, Brasil, y es el inicio de una relación marcada por las diferencias respecto a la organización del fútbol y la actualidad.

2012 – INSTAGRAM. Facebook compra por 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones la compañía Instagram, nombre de la popular red social basada en las imágenes que en ese entonces subían unos 10 millones de usuarios activos sólo en los Estados Unidos.