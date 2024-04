Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1870 - FUNDACIÓN MET. Con la firma de una escritura notarial se funda el Metropolitan Museum of Art de la ciudad de Nueva York, que abrió sus puertas en 1872 y hoy alberga a más de dos millones de obras de grandes artistas de todo el mundo.

1873 - MASACRE DE COLFAX. Miembros de la banda racista Ku Klux Klan armados con fusiles y un pequeño cañón matan a alrededor de 120 afroamericanos libertos en el pueblo de Colfax (Luisiana, EEUU) una de las más sanguinarias masacres de la historia moderna.

1913 - BOCA JUNIORS. Debuta en la Primera División del fútbol argentino el Club Atlético Boca Juniors con una victoria por 4 a 1 ante Estudiantil Porteño en partido disputado en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El “xeneize” alcanzó el quinto puesto en el torneo de 1913.

1923 - DON ADAMS. Nace en la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU) el actor y comediante estadounidense Donald James Yarmy, quien con el nombre artístico de Don Adams alcanzó la fama por su papel como el agente Maxwell Smart en la serie Superagente 86, una de las más populares en la década de los años ‘60

1941 - EMPATE 6 A 6. Por primera vez en la historia del fútbol profesional argentino se registra un empate 6 a 6: fue en el partido que Atlanta jugó en su cancha del barrio porteño de Villa Crespo ante Estudiantes de La Plata por la tercera jornada del campeonato de Primera División.

1965 - THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles graba en los estudios de Abbey Road de Londres la canción Help!, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, que luego dio su nombre a uno de los más exitosos álbumes del célebre grupo de “los cuatro de Liverpool”.

2015 - EDUARDO GALEANO. A la edad de 74 años muere en Montevideo el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986) fueron traducidos a veinte idiomas.

2016 - MARIANO MORES. Muere en Buenos Aires, a la edad de 98 años, el pianista, compositor y director de orquesta Mariano Mores, figura destacada del tango. Ganó 26 discos de oro y de platino. Compuso la música de Uno, Cafetín de Buenos Aires, Adiós pampa mía y Cuartito azul, entre otros populares tangos.

2024- Se celebra el Día Internacional del BESO. surgió para conmemorar el beso más largo del mundo, que tuvo lugar en Tailandia en 2013 para celebrar el Día de San Valentín. El mismo lo protagonizó la pareja Ekkachai y Lksana Tiranarat, y duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

2024-Se celebra el Día Nacional del KINESIÓLOGO en ARGENTINA. Se celebra cada 13 de abril desde que el año 1937, cuando el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dispuso transformar el curso de kinesiterapia en la Escuela de Kinesiología.