El abogado de Alberto Fernández presentó ante la Justica imágenes de Fabiola Yañez bebiendo alcohol

El ex presidente sigue basando parte de su defensa en que la madre de su hijo es alcohólica

La estrategia de Alberto Fernández en el caso por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez , sigue siendo la de culpar a la víctima, un clásico cuando se trata de este tipo de violencia.

Desde un primer momento, el ex compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, puso al alcohol como una excusa, atenuante o motivo. Una columna de Horacio Verbitsky, el amigo elegido por el ex presidente para ensayar una defensa pública, en El Cohete a la Luna el 1 de septiembre exponía el supuesto alcoholismo de la ex primera dama.