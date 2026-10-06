El consumo de pollo alcanzó a 47 kg anuales por habitante, frente a 46,7 del bovino. La brecha de precios, uno de los factores detrás del cambio

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

Por primera vez, el consumo de carne de pollo en Argentina superó al de carne vacuna en el acumulado de los últimos doce meses, en medio de una creciente diferencia de precios entre ambos productos y cambios en los hábitos alimentarios de los hogares.

Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) , de la Fundación Mediterránea , entre agosto de 2025 y julio de 2026 el consumo de carne aviar alcanzó los 47 kilos por habitante , mientras que el de carne bovina se ubicó ligeramente por debajo, en 46,7 kilos .

“Un hecho para destacar es que, por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna”, señaló el instituto.

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El consumo de carne de pollo marca un cambio en la dieta

La diferencia es mínima –apenas 300 gramos por habitante al año–, pero marca un cambio en una dieta históricamente caracterizada por el predominio de la carne vacuna. El crecimiento del pollo se suma además al avance sostenido del cerdo, cuyo consumo llegó al récord de 20,1 kilos anuales por persona.

Uno de los principales factores detrás de esta modificación es la brecha de precios. De acuerdo con el Ieral, durante los últimos doce meses el valor de un kilo de carne vacuna fue equivalente al de 3,6 kilos de pollo entero o al de 1,9 kilos de pechito de cerdo.

En ese escenario, el instituto indicó que los mayores precios de la carne bovina llevaron a los hogares a reemplazar parte de ese consumo por alternativas más económicas, principalmente pollo y cerdo. La industria avícola, a su vez, viene señalando desde fines de 2024 cambios más estructurales en las decisiones de compra y alimentación.

La tendencia podría profundizarse durante este año. Las proyecciones del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa) indican que el consumo de carne de pollo podría superar en 2026 los 50 kilos por habitante.

El crecimiento del sector avícola también se refleja en otro alimento: el huevo. Datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia) muestran que el consumo pasó de 398 unidades por habitante durante 2025 a unas 430 proyectadas para este año.

“Esto ratifica al huevo como una proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población”, sostuvo Javier Prida, presidente ejecutivo de Capia, al referirse al incremento del consumo.