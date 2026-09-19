"El problema es el bolsillo": preocupación de frigoríficos y carnicerías de Santa Fe por la caída del consumo de carne

Desde la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe advirtieron una caída interanual del 12% en la faena. Frigoríficos de consumo interno entre los más perjudicados.

La situación del mercado de la carne vacuna genera mucha preocupación entre frigoríficos y carnicerías , con una caída notoria del consumo interno. Desde la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) señalaron que el escenario comenzó a complicar la rentabilidad de la cadena.

Antonio D’Angelo, integrante de la entidad santafesina, explicó en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 que mantienen reuniones permanentes con frigoríficos de Santa Fe y del resto del país para analizar la situación.

"Estamos muy preocupados por la caída en el consumo interno de carne vacuna, es verdad que ha caído", sostuvo D’Angelo.

Según explicó, la faena total registra una disminución respecto del año pasado y el consumo de carne vacuna acompaña esa tendencia. "La faena total con respecto a 2025 ha caído un 12% y el consumo de carne vacuna en su caída debe rondar ese porcentaje respecto al año pasado", afirmó.

Frigoríficos y carnicerías, con márgenes cada vez más ajustados

La caída del consumo impacta directamente sobre la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena. De acuerdo con D’Angelo, frigoríficos, matarifes y carnicerías atraviesan un escenario de fuerte presión sobre sus números.

"Los frigoríficos están preocupados porque con esta ecuación empiezan a no cerrarles los números y prácticamente frigoríficos, matarifes y carnicerías en todo su eslabón están muy ajustados o perdiendo dinero", describió.

El dirigente agregó que algunos frigoríficos aseguran llevar varios meses sin rentabilidad y señaló que ya aparecen señales de dificultades en las carnicerías barriales.

"Algunos dicen que llevan seis meses sin tener rentabilidad en el negocio, vemos que carnicerías barriales comienzan a pedir la baja en Senasa", indicó.

En el caso de los frigoríficos, por el momento no tienen información sobre despidos de trabajadores, aunque la situación económica también genera preocupación: "En frigoríficos todavía no tenemos noticias de que haya despidos en mano de obra pero están muy ajustados con los costos".

La exportación sostiene a parte del sector

En este contexto, el mercado externo aparece como un factor que permite compensar: "La exportación como negocio todavía cierra, aunque no es brillante", explicó D’Angelo. Y marcó una diferencia entre los establecimientos que trabajan exclusivamente para el mercado interno y aquellos que combinan ambas actividades.

"Los frigoríficos que solo hacen actividad para el mercado interno, llamados frigoríficos consumeros, son los que más dificultades tienen porque los números no cierran", señaló.

Según detalló, la mayoría de los frigoríficos exportadores también participan del mercado interno. "La mayoría de los frigoríficos exportadores, unos 30 en total, en su mayoría tienen doble actividad tanto interna como externa. La exportación solventa la parte de consumo interno", explicó.

"Va más allá de la carne"

Para D’Angelo, la caída en el consumo de carne vacuna debe analizarse dentro de un contexto económico más amplio: "Esto que ocurre va más allá del rubro de la carne. Creo que es un problema del bolsillo de la gente".

En ese sentido, vinculó la menor capacidad de consumo con el aumento de los gastos que afrontan los hogares. "Todos los servicios que brinda el Estado han crecido muy por encima de la inflación, esto le resta a los sueldos para seguir consumiendo otras cosas o bienes. No pasa por la carne en sí", afirmó.

Qué puede pasar con el precio de la hacienda

Respecto de las perspectivas para los próximos meses, desde Cafrisa consideran que el precio de la hacienda podría mantenerse en los niveles actuales.

"Las perspectivas que vemos desde la Cámara es que el precio de la hacienda se mantenga en estos niveles", señaló D’Angelo.

El dirigente consideró que el valor ingresó en una etapa de estabilidad, aunque continúa siendo elevado en términos históricos para el sector. "Si bien entró en una meseta, es un precio bastante alto para lo que normalmente cuesta la hacienda como un novillo de tres dólares en pie", concluyó.