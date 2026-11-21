Miguel Del Sel habló sobre las versiones que lo vincularon con un negocio de indumentaria, negó beneficios comerciales y explicó su renuncia.

Miguel del Sel rompió el silencio y explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado como vicepresidente de Unión. En diálogo con Radio Mitre, el exdirigente se refirió a las acusaciones que surgieron sobre un supuesto negocio relacionado con la indumentaria del club, negó cualquier participación comercial y reclamó disculpas públicas por las versiones difundidas sobre su persona.

Miguel del Sel negó negocios con la indumentaria de Unión y pidió una rectificación

Durante la entrevista, el exvicepresidente tatengue manifestó su malestar por las versiones que lo relacionaron con una empresa de indumentaria de Rosario que podría convertirse en proveedora del club.

Del Sel aseguró que su intervención se limitó a establecer un contacto entre las partes y rechazó haber participado de alguna negociación comercial o tener beneficios personales vinculados con la institución.

“Me metió en un negocio con una empresa de ropa de Rosario, que sería la próxima vestimenta o la marca de Unión. Y yo no tengo nada que ver”, expresó.

En ese sentido, explicó cuál había sido su verdadera participación en el acercamiento entre la firma y la institución santafesina.

“Yo lo que hice fue vincular a la gente de marketing con esa empresa de Rosario, nada más”, sostuvo.

Además, señaló que otros integrantes del entorno institucional estaban al tanto de las conversaciones y remarcó que nunca existió una gestión comercial personal de su parte.

El exdirigente también rechazó las versiones sobre supuestos canjes o beneficios particulares relacionados con su función en Unión.

Por otra parte, Del Sel reclamó que se aclararan públicamente las afirmaciones que, según su testimonio, perjudicaron su imagen.

“Yo estoy esperando que me pida disculpas públicas, nada más. No he ido a ningún medio porque dijo mentiras. Entonces, estoy esperando que se retracte y que aclare la situación”, manifestó.

Las amenazas y el motivo por el que decidió alejarse de Unión

Otro de los aspectos que abordó Miguel del Sel fue el impacto personal que tuvieron las acusaciones y los cuestionamientos que comenzaron a circular después de la polémica.

El exvicepresidente reveló que recibió mensajes agresivos y amenazas, una situación que terminó influyendo en su decisión de abandonar el cargo.

“Empezaron a llover amenazas, puteadas. No puedo salir así tranquilamente cuando yo no hice absolutamente nada”, relató.

Asimismo, explicó que hasta el momento había evitado responder públicamente a las acusaciones porque esperaba tener la posibilidad de aclarar lo sucedido en el mismo espacio donde se habían difundido las versiones.

“No he ido a los medios por respeto, para darle una oportunidad. Se fue 15 o 20 días a España y me dijo que, a la vuelta, me iba a meter a la radio. Eso es lo que espero: que aclare todo”, señaló.

Finalmente, Del Sel vinculó directamente su alejamiento de la dirigencia con la necesidad de evitar nuevos cuestionamientos sobre su conducta y su relación con posibles operaciones comerciales del club.

“Por eso di un paso al costado en el club, porque tampoco quiero que me estén tratando de ladrón o que estoy metido en algún negocio, porque no lo hago”, afirmó.

De esta manera, el exvicepresidente de Unión dejó en claro que su salida estuvo relacionada con el desgaste provocado por la controversia y sostuvo que espera una rectificación pública para dar por terminado el conflicto.