Uno Santa Fe | Información General | Gobierno

El Gobierno confirmó el bono de fin de año para jubilados y pensionados

Por decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo cobrarán también una suma de 70 mil pesos en diciembre

1 de diciembre 2025 · 11:08hs
El Gobierno oficializó este lunes el otorgamiento del bono previsional de 70 mil pesos en diciembre, para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según calculó la agencia Noticias Argentinas, de esta manera, las jubilaciones mínimas durante diciembre serán de 410.879 pesos, ya que el haber inicial para el último mes del año fue fijado en 340.879, a partir del aumento del 2,34%, determinado en línea con la inflación de octubre.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a 340.879 pero queden por debajo de los 410.879 pesos, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra. Por ejemplo, un jubilado perciba un haber de 380 mil pesos sólo recibirá como bono 30.879 pesos. Con la ayuda previsional confirmada y el aguinaldo, las jubilaciones más bajas pasarán de 403.150 a 581.319 pesos.

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a: titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Ansés; beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Ansés.

En los considerandos de la normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de 55 mil pesos en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a 70 mil pesos.

• LEER MÁS: Ansés oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Gobierno jubilados bono
