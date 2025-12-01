Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

En este 2025 los socios de Unión y Colón fueron a las urnas. En el Tate fue reelecto Luis Spahn y en el Sabalero ganó José Alonso

Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Este 2025 que se va consumiendo tuvo como dato saliente que en los dos clubes hubo elecciones. Tanto l os socios de Unión como de Colón concurrieron a las urnas para elegir a la dirigencia que comandará los destinos de ambas instituciones.

En el caso de Unión, los socios le ratificaron la confianza a Luis Spahn quien es presidente desde el 2009 , en tanto que en Colón se impuso José Alonso quien por primera vez será presidente sabalero.

Pero más allá de esta cuestión, hay un dato saliente y es la paridad respecto a la cantidad de socios que concurrieron a votar en las dos elecciones.

En el caso de Unión, la cantidad de gente que concurrió a las urnas fue récord, en cambio en Colón, no logró superar la asistencia de los comicios anteriores en donde se impuso Víctor Godano.

Lo cierto es que a la hora de comparar la concurrencia de ambas elecciones, la realidad indica que por primera vez, fueron más los socios de Unión que votaron, en relación a los socios de Colón que fueron a sufragar.

En las elecciones de Unión, de la cual participaron dos listas, fueron a votar 6272 socios. Spahn se impuso sumando 3252 votos, mientras que Héctor Desvaux cosechó 3018 sufragios y hubo dos votos en blanco.

Por su parte, en las elecciones de Colón, fueron a votar 6240 socios y José Alonso ganó con 2840 votos, seguido por Ricardo Luciani con 1810 votos, Ricardo Magdalena con 1223, Gustavo Abraham con 294 y Carlos Trod con 49. En tanto que hubo 20 votos en blanco y cuatro anulados.

Así las cosas, la diferencia de socios que fueron a votar entre las elecciones de Unión y Colón es de apenas 32 en favor de la institución rojiblanca.

En Unión el incremento fue significativo, dado que en 2022, apenas habían ido a votar 3324, por lo cual, tres años después casi que duplicó la cifra de votantes, alcanzando los 6272.

Mientras que en Colón, las elecciones del 2023 en las que ganó Godano fueron récord, dado que votaron 6556 socios y en la de ayer concurrieron 6240.