Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Argentina venció a Colombia 4-1 y de esta manera, el seleccionado dirigido por Nicolás Noriega se metió en semifinales

1 de diciembre 2025 · 12:10hs
La Selección argentina de futsal femenino le ganó 4-1 a su par de Colombia y se clasificó a las semifinales del Mundial de Filipinas, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido entre Portugal e Italia.

Argentina está en semifinales

En el PhilSports Arena de la ciudad de Pásig, el equipo de Nicolás Noriega se afirma como una de las sensaciones del torneo, estando en las semifinales de la primera edición de este certamen -cubierto por la Agencia Noticias Argentinas- y tras haber ganado todos los partidos de la fase de grupos con holgura.

La Albiceleste fue en busca del triunfo desde el minuto cero, haciendo lucir a la arquera Allison Olave y con un remate al palo de Melina Quevedo, en menos de tres minutos.

A los cinco minutos de juego, la Argentina se adelantó en el marcador con el gol de Lucia Rossi. La ala izquierda Macarena Espinoza sacó un lateral sobre su banda, en campo colombiano, para la jugadora de Ferro Carril Oeste que sacó un zapatazo infernal a la carrera y clavó la pelota en la ratonera derecha de la arquera Olave.

Al minuto, las de Noriega ampliaron la ventaja con el tanto de la pivot Carina Núñez. Tras un pelotazo largo y cruzado desde el fondo, la jugadora del Futsi Navalcarnero de España recibió sobre la esquina izquierda y metió un taco para el ingreso de Silvina Nava que controló con la suela hacia adelante ante el achique de Olave, tocó sutilmente al costado de la arquera y Núñez la empujó, poniendo el 2-0.

La Argentina llegó al tercero a los 9 minutos, con el segundo tanto de Lucia Rossi. Desde la posición de cierre, Rossi atacó la pelota para su izquierda en mitad de cancha tras un toque en corto y sacó un remate que parecía inofensivo pero le picó adentro del área chica a la arquera Olave, siendo el 3-0 de las de Noriega.tWh9MQ

Si bien Colombia llegó al descuento con el gol de Laura Bustos a los 12, las albicelestes aumentaron la ventaja a falta de dos minutos para el final, con el tanto de Silvina Nava.

Así, la Argentina se clasificó a las semifinales de esta primera edición del Mundial de Futsal femenino. En esta instancia, enfrentarán al ganador del partido entre Portugal e Italia.

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Abraham llamó a la unidad en Colón: El socio de Colón decidió y hay que acompañar

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

