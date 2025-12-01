Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Argentina venció a Colombia 4-1 y de esta manera, el seleccionado dirigido por Nicolás Noriega se metió en semifinales

La S elección argentina de futsal femenino le ganó 4-1 a su par de Colombia y se clasificó a las semifinales del Mundial de Filipinas, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido entre Portugal e Italia.

En el PhilSports Arena de la ciudad de Pásig, el equipo de Nicolás Noriega se afirma como una de las sensaciones del torneo, estando en las semifinales de la primera edición de este certamen -cubierto por la Agencia Noticias Argentinas- y tras haber ganado todos los partidos de la fase de grupos con holgura.

La Albiceleste fue en busca del triunfo desde el minuto cero, haciendo lucir a la arquera Allison Olave y con un remate al palo de Melina Quevedo, en menos de tres minutos.

A los cinco minutos de juego, la Argentina se adelantó en el marcador con el gol de Lucia Rossi. La ala izquierda Macarena Espinoza sacó un lateral sobre su banda, en campo colombiano, para la jugadora de Ferro Carril Oeste que sacó un zapatazo infernal a la carrera y clavó la pelota en la ratonera derecha de la arquera Olave.

Al minuto, las de Noriega ampliaron la ventaja con el tanto de la pivot Carina Núñez. Tras un pelotazo largo y cruzado desde el fondo, la jugadora del Futsi Navalcarnero de España recibió sobre la esquina izquierda y metió un taco para el ingreso de Silvina Nava que controló con la suela hacia adelante ante el achique de Olave, tocó sutilmente al costado de la arquera y Núñez la empujó, poniendo el 2-0.

La Argentina llegó al tercero a los 9 minutos, con el segundo tanto de Lucia Rossi. Desde la posición de cierre, Rossi atacó la pelota para su izquierda en mitad de cancha tras un toque en corto y sacó un remate que parecía inofensivo pero le picó adentro del área chica a la arquera Olave, siendo el 3-0 de las de Noriega.

Si bien Colombia llegó al descuento con el gol de Laura Bustos a los 12, las albicelestes aumentaron la ventaja a falta de dos minutos para el final, con el tanto de Silvina Nava.

Así, la Argentina se clasificó a las semifinales de esta primera edición del Mundial de Futsal femenino. En esta instancia, enfrentarán al ganador del partido entre Portugal e Italia.