Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba

Omar De Felippe finaliza su vínculo con Central Córdoba y decidió no renovarlo. El DT deja el Ferroviario luego de ser campeón de la Copa Argentina en 2024

1 de diciembre 2025 · 12:27hs
Omar De Felippe no renovará su contrato y dejará de ser el DT de Central Córdoba.

Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba la próxima temporada, ya que no renovará su contrato que vence en diciembre de este año, por lo que el conjunto de Santiago del Estero deberá buscar un reemplazante.

De Felippe no sigue en Central Córdoba

La idea era que en estos días se juntara con la dirigencia para acordar el año próximo, pero en una decisión inesperada en el conjunto santiagueño, De Felippe les comunicó a los directivos que no renovará su vínculo, por lo que se marchará y la eliminación en cuartos de final del Clausura frente a Estudiantes por 1-0 fue su último encuentro en la institución.

El técnico de 63 años se va como un ídolo del club porque obtuvo la Copa Argentina en 2024, que le permitió disputar la Copa Libertadores, en la que consiguió ser el primero en vencer a Flamengo -luego campeón del torneo- en el Maracaná por el torneo más importante del continente.

Cabe remarcar que hace un tiempo De Felippe había expuesto a la dirigencia por una supuesta deuda en los premios de la Copa Argentina y otros compromisos económicos, lo que provocó que el club emitiera un comunicado explicando la situación.

La salida de De Felippe, quien había arribado en julio de 2024 para afrontar su segundo ciclo (estuvo en 2023), se da luego de 28 victorias, 21 empates y 20 derrotas, pero más allá de los números, dejó al equipo en lo más alto y siendo protagonista del fútbol argentino.

