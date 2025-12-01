El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Franco Ratotti debe retornar a Unión luego de jugar en Unión Española de Chile. De todos modos, su futuro estaría lejos del Tate

Franco Ratotti sorprendió con su efectividad y contundencia en el equipo de Reserva de Unión . Eso hizo que la dirigencia le hiciera su primer contrato profesional hasta diciembre del 2028 para luego cederlo a préstamo.

Se fue de Unión sin llegar a debutar en Primera y con la camiseta de Unión Española de Chile disputó nueve partidos, marcando un gol y brindando dos asistencias.

De hecho, fue titular en el partido que ayer Unión Española cayó 4-2 contra O'Higgins y de esta manera perdió la categoría. Así las cosas, Ratotti debe retornar al Tate.

Y este lunes en diálogo con Radio Gol 96.7, Matías Di Leo, representante de Ratotti, se refirió a la situación del delantero de 20 años y a lo que puede ser su futuro.

La palabra del representante de Ratotti

"La realidad es que había un préstamo con una opción. Una renovación automática por un año más, pero bueno, todo se caía si Unión Española perdía la categoría. Así que en principio Franco tendría que estar volviendo a Unión. Yo ya tuve algunas conversaciones con los dirigentes de Unión, porque bueno, lo importante es que pueda seguir sumando minutos", comenzó contando.

Para luego agregar: "La verdad que él tuvo un buen semestre, ahora estamos con un montón de sensaciones encontradas, porque bueno, el equipo pierde la categoría y eso es una tristeza enorme. Pero dentro de toda esa adversidad con la que nos encontrado, creo que Franco pudo sobresalir en un contexto que no era ideal".

"La idea también es que Franco pueda seguir teniendo rodaje. Porque el sueño de él, no me voy a cansar de decirlo, va a ser siempre jugar en Unión, pero bueno, hoy creo que la prioridad tanto para el club como para nosotros es que él pueda seguir sumando minutos", expresó Di Leo.

En cuanto al futuro de Ratotti dijo: "Vamos poner sobre la mesa las opciones y ver la manera en la cual Franco pueda seguir sumando minutos. Ojalá que podamos tener varias propuestas pero bueno, la idea en un principio es seguir sumando minutos en primera división".

"No nos olvidemos que Franco es un chico que tiene 20 años. Que se fue de Unión sin haber debutado en Primera y llegó a un país que no conocía, a un fútbol que no conocía y a un club que estaba perdiendo la categoría. Y la verdad que lo hizo muy bien, sobresalió en un contexto que no era el ideal", manifestó Di Leo.

En cuanto a lo que vivió Ratotti en Chile, su representante reveló: La verdad que el club con nosotros se portó 10 puntos, Unión Española si mantenía la categoría tenía la intención de hacer uso de la opción de compra porque ya se había hablado de ese tema. Pero no va a poder ser, por lo cual hay otras propuestas dando vueltas".

A la hora de ser consultado por la chance de que el jugador se quede en Unión respondió: "Mirá, te soy sincero, a Leo Madelón lo conozco pero no tuve la posibilidad de conversar. Tengo entendido que los dirigentes seguían a Franco, por lo que te digo había una opción de compra entonces continuamente había conversaciones y bueno al ser un patrimonio del club lógicamente había un seguimiento sobre Franco y conversaciones".

Y siguió: "Tanto de parte de Unión como del cuerpo técnico todos vamos a priorizar el patrimonio del club. Y en ese aspecto creo que la mejor manera de hacerlo es que Franco se pueda mostrar. Sinceramente todavía no tuve una charla muy profunda de cómo vamos a seguir o cuáles son los pasos a seguir, pero creo que la prioridad va a ser esa, que pueda seguir jugando".

En el final de la charla Di Leo sostuvo: "Ojalá que pueda ser en Unión y si no, bueno, se busca algún destino en donde Franco pueda seguir demostrando y pueda seguir creciendo por sobre todas las cosas. Hay interés de un club de Estados Unidos, otro de China, pero se trata de un chico de 20 años que está dando sus primeros pasos, pero que está claro que demostró tener muchísima proyección".