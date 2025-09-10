El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y asignó a Lisandro Catalán al frente

El mandatario encabezó una reunión con Francos, Luis Caputo y Catalán, y anunció la creación de la mesa federal que articulará con gobernadores.

Aunque el presidente Javier Milei había confirmado el rumbo de su gestión tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires, parece haberse dado cuenta que con la mesa política que armó el lunes y debutó este martes no bastaba y ahora decidió resucitar el ministerio del Interior. Al frente, designó a Lisandro Catalán, número 2 del jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien tendrá la difícil misión de recomponer la relación con las provincias . No obstante, la instrucción es "retomar el diálogo con los gobernadores afines”.

"Siguiendo las instrucciones del presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos este miércoles por la mañana en la red social X junto con una foto con el jefe de Estado, Caputo y el flamante ministro del interior.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei , con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR , y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro . En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

La recuperación de la cartera del Interior, llegó a poco de vencerse el plazo que tiene Milei para vetar la ley que obliga al Ejecutivo a distribuir de forma automática y diaria los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La norma, aprobada por amplia mayoría en Diputados, representa para los distritos una recuperación de fondos que consideran propios, retenidos por Nación desde hace décadas. Por eso, de concretarse, no solo implicaría un nuevo enfrentamiento con los gobernadores, sino que pondría en riesgo la convocatoria a una mesa de diálogo federal que el Gobierno anunció tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

