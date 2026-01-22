Uno Santa Fe | Información General | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Desde el Gobierno de Entre Ríos se denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en la oficina del Gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

22 de enero 2026 · 08:07hs
El Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna ante el descubrimiento, este miércoles, de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

La denuncia del Gobierno provincial

Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.

Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

Desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.

Y sigue: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Asimismo, se insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

A lo que añade: “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.

