El Gran Día de McDonald's: con un Big Mac podés ayudar a miles de personas

Este viernes 13 de noviembre, McDonald’s celebra una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria en donde el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos

Este viernes 13 de noviembre , McDonald’s celebra una nueva edición del Gran Día , su jornada solidaria que invita a todos los argentinos a sumarse a una causa común. El 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos , dos organizaciones que trabajan para generar oportunidades y acompañar a familias, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La forma de participar es muy simple: comprando un Big Mac , a través de todos los canales de venta, ya sea en cualquiera de los restaurantes McDonald’s del país , desde la app de McDonald’s o mediante las plataformas de delivery.

Cada compra contribuirá a fortalecer los programas de prevención, cuidado y acompañamiento de Casa Ronald McDonald Argentina, así como las iniciativas educativas de Fundación Cimientos, que buscan que más jóvenes puedan finalizar sus estudios secundarios y construir su futuro.

Así como lo ves, con un Big Mac podés ayudar a miles de personas. Este viernes, McDonald’s invita a toda la comunidad a sumarse al Gran Día y ser parte de una iniciativa que transforma pequeños gestos en grandes oportunidades.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Acerca de Casa Ronald McDonald Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, a través de programas de prevención, cuidado y acompañamiento. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Global y hace más de 30 años trabaja en el país en articulación con hospitales de referencia. Desde sus inicios, ha acompañado a más de 480.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 29 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.