Uno Santa Fe | Información General | Día

El Gran Día de McDonald's: con un Big Mac podés ayudar a miles de personas

Este viernes 13 de noviembre, McDonald’s celebra una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria en donde el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos

13 de noviembre 2026 · 09:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
McDonald’s celebra el Gran Día este viernes 13 de noviembre.

gentileza

McDonald’s celebra el Gran Día este viernes 13 de noviembre.

Este viernes 13 de noviembre, McDonald’s celebra una nueva edición del Gran Día, su jornada solidaria que invita a todos los argentinos a sumarse a una causa común. El 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en todo el país será destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, dos organizaciones que trabajan para generar oportunidades y acompañar a familias, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La forma de participar es muy simple: comprando un Big Mac, a través de todos los canales de venta, ya sea en cualquiera de los restaurantes McDonald’s del país, desde la app de McDonald’s o mediante las plataformas de delivery.

Cada compra contribuirá a fortalecer los programas de prevención, cuidado y acompañamiento de Casa Ronald McDonald Argentina, así como las iniciativas educativas de Fundación Cimientos, que buscan que más jóvenes puedan finalizar sus estudios secundarios y construir su futuro.

Así como lo ves, con un Big Mac podés ayudar a miles de personas. Este viernes, McDonald’s invita a toda la comunidad a sumarse al Gran Día y ser parte de una iniciativa que transforma pequeños gestos en grandes oportunidades.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Acerca de Casa Ronald McDonald Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente cuya misión es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo, a través de programas de prevención, cuidado y acompañamiento. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Global y hace más de 30 años trabaja en el país en articulación con hospitales de referencia. Desde sus inicios, ha acompañado a más de 480.000 niños y sus familias a través de sus 11 programas, entre ellos las Casas Ronald, las Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 29 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.

Día McDonald’s Big Mac ayuda
Noticias relacionadas
Inflación de Octubre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,2%, superando proyecciones.

La inflación volvió a subir en octubre: fue del 2,2% y acumuló un 33,1% en los últimos doce meses

Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría por debajo del 2%

Inflación: se conocerá el dato de octubre y según proyecciones se ubicaría por debajo del 2%

Quini 6

El Quini 6 dejó dos nuevos ganadores en Santa Fe y un pozo de $7.800 millones para el domingo

Horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

Último Momento
Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Con Colón como protagonista, así se jugará la primera fase del Reducido

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

Colón es el gran favorito, no solo por el presente, sino también por las estadísticas

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

La inflación en Santa Fe fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en 2026

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Ovación
El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

El regreso de Facundo Callejo a Colón: el llamado que recibió y por qué no se concretó

La Argentina se pone a prueba ante un exigente Uruguay en La Bombonera

La Argentina se pone a prueba ante un exigente Uruguay en La Bombonera

Lucas Alario, el ex-Colón que se acostumbró a definir finales y ganar títulos

Lucas Alario, el ex-Colón que se acostumbró a definir finales y ganar títulos

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Universitario buscará hacer historia en el Hipódromo de Rosario

Comienzan los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Comienzan los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"