Uno Santa Fe | Información General | Nobel

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado: "¡Estoy en shock!"

La líder venezolana fue galardonada con el Nobel por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”

10 de octubre 2025 · 08:37hs
María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

El Comité Nobel con sede en Oslo otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

María Corina Machado Edmundo González Urrutia Venezuela premio Nobel paz1

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

"María Corina Machado mostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz"

"Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz", subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

María Corina Machado Venezuela premio Nobel paz2

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Corina Edmundo González Venezuela

"¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela!", escribió el presidente electo González Urrutia en su cuenta de X, junto al video de la llamada telefónica con Machado, quien exclama “¡Estoy en shock!”.

Nobel Premio Nobel Paz Venezuela María Corina Machado Oslo
Noticias relacionadas
El dólar, una de las variables a tener en cuenta de cara al futuro poselectoral

Dólar, inflación y PBI: qué estiman bancos y consultoras para el final de 2025 tras las elecciones

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025 fue para el autor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Escandalosa y violenta pelea entre Lemoine y Pagano en el Congreso

Escandalosa y violenta pelea entre Lemoine y Pagano en el Congreso

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos