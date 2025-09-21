El rojo de las familias con los créditos rompió un récord: la morosidad es la más alta en 15 años

Según el BCRA, la cifra es la más alta desde 2010. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito son las líneas que más afectan a las familias

La morosidad en créditos a familias alcanzó otro récord en julio, 5,7%, la cifra más alta desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrarlo en enero de 2010. Este incremento representa el noveno mes consecutivo de crecimiento en la irregularidad, en un mes marcado por volatilidad de las tasas de interés y menos créditos al sector privado.

Según el informe sobre bancos publicado este viernes por el BCRA, la morosidad en préstamos a familias pasó de 5,1% en junio a 5,7% en julio. Julia Strada, diputada nacional de Fuerza Patria y referente del Centro Cepa, en un análisis en redes sociales, destacó que la irregularidad en los créditos al sector privado muestra una tendencia ascendente ininterrumpida desde hace siete meses, "alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de Covid-19".

Radiografía de la morosidad: préstamos personales y tarjetas de crédito, los más afectados

Las líneas crediticias que más contribuyen a este récord de morosidad son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, con incrementos que, en algunos casos, duplican los valores de diciembre de 2024:

Préstamos personales: el porcentaje de irregularidad pasó de 3,28% en diciembre de 2024 a 7,19% en julio de 2025.

el porcentaje de irregularidad pasó de 3,28% en diciembre de 2024 a 7,19% en julio de 2025. Tarjetas de crédito: Se verificó un aumento significativo, incrementándose de 1,74% en diciembre de 2024 a 4,85% en julio de 2025.

Se verificó un aumento significativo, incrementándose de 1,74% en diciembre de 2024 a 4,85% en julio de 2025. Adelantos: Presentaron una suba de 1,58% a 2,69% entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Presentaron una suba de 1,58% a 2,69% entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Créditos prendarios: Ascendieron de 1,92% en diciembre de 2024 a 2,75% en julio de 2025.

familias morosidad créditos

En el caso de los préstamos prendarios, también hubo un deterioro, aunque más leve, pasando de 3,7% a 3,9%. Los créditos hipotecarios, sin embargo, escaparon a esta tendencia, manteniendo una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).

La tendencia de la morosidad, según Julia Strada

Julia Strada complementó los datos del BCRA con un análisis más amplio de la tendencia:

Total del sector privado: Evidenció un aumento en la tasa de irregularidad, pasando de 1,54% en diciembre de 2024 a 3,19% en julio de 2025.

Evidenció un aumento en la tasa de irregularidad, pasando de 1,54% en diciembre de 2024 a 3,19% en julio de 2025. Irregularidad en las familias: Saltó de 2,55% a 5,66% en el mismo lapso, "marcando un récord que no se registraba desde el año 2008".

Saltó de 2,55% a 5,66% en el mismo lapso, "marcando un récord que no se registraba desde el año 2008". Empresas: También experimentaron un deterioro en la calidad crediticia, con un incremento de la morosidad de 0,74% a 1,18% entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Este panorama revela un deterioro generalizado en la capacidad de pago de los deudores, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad financiera y el acceso al crédito en el país.