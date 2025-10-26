Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Así lo informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. El dato corresponde al total del padrón electoral en todo el país.

Según informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a las 11 ya había votado el 17% del padrón electoral en todo el país.

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

En todo el país

Desde las 8 y hasta las 18 se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones legislativas 2025. En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitan 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

