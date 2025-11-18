Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 18 de noviembre

18 de noviembre 2025 · 07:16hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del martes 18 de noviembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada te impulsa a tomar decisiones rápidas. Tu energía está alta, pero la impulsividad podría jugarte en contra. En lo afectivo, una charla pendiente se destraba. En lo laboral, avances concretos.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Un día ideal para ordenar temas económicos. Recuperás estabilidad y aparece una oportunidad de ahorro o inversión. En el amor, necesitás más calma y claridad emocional.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será clave hoy: te buscan, te consultan y tu palabra influye. En el trabajo, llega una propuesta que te entusiasma. En lo sentimental, alguien del pasado podría reaparecer.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Martes introspectivo. Necesitás tiempo para vos y no forzar situaciones. En lo laboral, una respuesta se demora pero llegará favorablemente. En lo afectivo, sensibilidad a flor de piel.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Gran día social. Reuniones, encuentros y planes que te renuevan. En el trabajo, te destacás por liderazgo. En el amor, magnetismo alto: atraés miradas y propuestas.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Responsabilidades que crecen, pero también tu capacidad para resolverlas. En el amor, necesitás ordenar emociones antes de dar un paso. Buenas noticias sobre un proyecto personal.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día trae claridad y equilibrio. Se destraba una situación legal, estudiantil o administrativa. En lo afectivo, avances firmes. En el trabajo, tu creatividad brilla.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Martes intenso, ideal para cerrar ciclos y animarte a cambios profundos. En el amor, pasión elevada pero también riesgo de discusiones. Evitá extremismos.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los vínculos son protagonistas: sociedades, acuerdos y relaciones se fortalecen. En el amor, un diálogo sincero mejora todo. En lo laboral, se abren puertas nuevas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Día productivo y eficiente. Organizás, resolvés y avanzás. En la salud, atención al estrés. En el amor, pequeños gestos generan grandes acercamientos.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad al máximo. Ideal para proyectos artísticos, análisis innovadores o iniciar algo distinto. En el amor, sorpresa agradable. En lo económico, prudencia.tWh9MQ

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Necesitás tierra firme: bajá a lo concreto. Martes ideal para ordenar tu hogar o resolver trámites pendientes. En el amor, sensibilidad especial que favorece el entendimiento.

Horóscopo martes noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus