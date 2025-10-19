Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.

El científico argentino del Conicet que estaba desaparecido desde el miércoles en la ciudad alemana de Karlsruhe fue encontrado muerto este domingo , según informó la Policía alemana.

La Policía sostiene que se trató de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó en un arroyo.

El investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía en ese país estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas.

Quién era Alejandro Fracaroli

El científico realizaba un viaje de trabajo e investigación en el continente europeo que se extendería hasta principios de diciembre. Sin embargo, su familia se comunicó por última vez con él este lunes y no tuvo más noticias de su paradero.

El investigador ejercía la docencia y era miembro del Conicet. Trabajaba en el departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC y en el INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba).

Fracaroli publicó un estudio sobre moléculas que regulan la síntesis de proteínas y actúan como promotoras inducidas por estrés en plantas. Estos conocimientos se están utilizando en la transformación de plantas de arroz.

Actualmente desarrollaba un proyecto que combina a la UNC con el KIT (Instituto Tecnológico de Karlsruhe). Esta última institución es reconocida mundialmente como un centro de altísimo nivel.

El especialista estaba incursionando en materia de nanotecnología, específicamente sobre las aplicaciones en ambiente y sustentabilidad.

Según había indicado la pareja, Gabriela Furtan, el científico se formó y se especializó en el exterior. “Estaba muy interesado en las relaciones internacionales y veía mucho potencial en trabajar con personas de diferentes países”, afirmó.

Alejandro se profundizó en materia de química reticular. También tenía un puesto docente en la FCQ y publicó varios artículos científicos. Era papá de dos niños y vivía con su familia en barrio General Paz, de Córdoba.

Además, trabajó en el equipo de investigación de Omar Yaghi, el reciente ganador del Premio Nobel de Química 2025, Omar Yaghi.