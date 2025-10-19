Uno Santa Fe | Información General | Día de la Madre

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra este domingo 19 de octubre

Mientras en la mayoría de los países se conmemora en mayo, en Argentina el Día de la Madre tiene fecha propia: el tercer domingo de octubre

19 de octubre 2025 · 09:54hs
El Día de la Madre se festeja cada tercer domingo de octubre en Argentina.

Grok X

El Día de la Madre se festeja cada tercer domingo de octubre en Argentina.

Cada octubre, miles de familias argentinas se preparan para rendir homenaje a las madres en una fecha especialmente arraigada en la cultura local. Este domingo 19 de octubre, el país celebra el Día de la Madre, una tradición que se mantiene viva desde hace casi un siglo y que combina historia, afecto y encuentros familiares.

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos —donde la jornada se celebra en mayo—, Argentina conmemora a las madres el tercer domingo de octubre.

La historia se remonta al Concilio de Éfeso, en el año 431 d.C., cuando se proclamó a María como la "verdadera madre de Cristo", un dogma fundamental del catolicismo. Siglos después, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Maternidad de la Santísima Virgen María, para recordar y celebrar este acontecimiento.

Ser madre hoy, entre la exigencia, la culpa y la ansiedad: "No se puede hacer todo, y no está mal"

Por eso, las instituciones católicas promovieron la celebración el domingo más cercano al 11 de octubre, y finalmente quedó establecido como el tercer domingo por ser un día no laborable y para de esa manera todos pudieran agasajar a sus madres.

Cuál es el origen del Día de la Madre

Una de las figuras más influyentes en esta fecha fue Julia Ward Howe, una abolicionista y activista estadounidense que luchó por los derechos de las mujeres a mediados del Siglo XIX.

En 1870, Howe reunía a madres víctimas de la Guerra de Secesión para manifestarse pacíficamente, y comenzó una campaña en Estados Unidos para instaurar una fecha por la paz y la maternidad, lo que luego derivó en el Día de la Madre. Tiempo después, también se sumó a la causa Anna Reeves Jarvis.

Años más tarde, en 1908, Anna Jarvis organizó la primera celebración en honor a su madre y lideró una campaña que llevó a que el Congreso de EE.UU. estableciera oficialmente el segundo domingo de mayo como Día de la Madre en 1914.

Por eso, en la mayoría de los países se celebra en esa fecha siguiendo el modelo de estadounidense. Con el tiempo, la conmemoración se extendió rápidamente por el mundo, y cada uno adoptó diferentes fechas según las culturas.

Un día de afectos, reuniones y regalos

La llegada de la primavera potencia el espíritu festivo del Día de la Madre. Familias de todo el país se reúnen en casas, parques o restaurantes, mientras comercios, escuelas y clubes impulsan promociones, actividades y eventos especiales. La fecha genera además un importante movimiento económico, especialmente en rubros como gastronomía, flores, perfumería y tecnología.

Si bien los regalos clásicos como perfumes, joyas o dispositivos electrónicos siguen siendo los más elegidos, en los últimos años ganaron terreno los obsequios caseros y personalizados: álbumes de fotos, collages, kits de spa o desayunos preparados con dedicación. Gestos simples pero significativos que buscan transmitir gratitud y amor por encima del valor material.

Cómo se celebra en otros países

  • México: 10 de mayo.

  • Brasil y Chile: segundo domingo de mayo.

  • Perú: segundo domingo de mayo.

Argentina, en cambio, se destaca por su identidad propia: una fecha primaveral que invita al encuentro, al recuerdo y a celebrar a las madres con el afecto que caracteriza a la sociedad local.

Día de la Madre Argentina regalos Celebración
Noticias relacionadas
El Día de la Madre se festeja cada tercer domingo de octubre en Argentina.

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra este domingo 19 de octubre

Vuelve la feria Una remera que diga

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

El evento es una propuesta gratuita que combina espectáculos, ferias, gastronomía y experiencias especiales en la víspera del Día de la Madre.

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Día de la Madre. La medida regirá durante todo el sábado 18 en la zona delimitada por Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

Este sábado habrá estacionamiento gratuito en el centro por el Día de la Madre

Lo último

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Último Momento
Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Ovación
Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

Gigliotti, entre el final del camino o una nueva oportunidad en Colón

Gigliotti, entre el final del camino o una nueva oportunidad en Colón

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos