Encontraron con vida en Zapala a la hermana del "Huevo" Acuña tras dos días de intensa búsqueda

Fabiana Edith Muñoz fue hallada durante la madrugada en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua. Recibió contención psicológica y quedó en observación en el hospital local.

18 de enero 2026 · 11:23hs
Luego de 48 horas de búsqueda, la Policía de Neuquén halló con vida a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista de River Plate y de la Selección argentina Marcos “Huevo” Acuña, quien era intensamente buscada en la ciudad de Zapala desde el jueves por la tarde.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue encontrada durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3.25, en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua. En el lugar recibió contención psicológica por parte de profesionales de la salud que participaron del operativo junto a personal policial.

Tras el hallazgo, Muñoz fue trasladada al Hospital de Zapala, donde quedó en observación para realizarle una evaluación médica integral y descartar complicaciones de salud antes de otorgarle el alta.

Desde el Gobierno de Neuquén confirmaron que el operativo de búsqueda fue desactivado tras dar con la mujer. “La Policía provincial encontró a Edith Muñoz con vida luego de un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, señalaron fuentes oficiales citadas por medios locales.

La búsqueda y el estado de salud

La desaparición de Fabiana había generado preocupación en su entorno familiar, ya que, según reveló su madre, padece esquizofrenia, una condición que puede provocar desorientación severa y dificultar el regreso al hogar por sus propios medios. “Mi hija sufre esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, había manifestado Sara, su mamá, durante la búsqueda.

El sábado, la Policía había emitido un pedido de paradero, detallando que la mujer había sido vista por última vez en su domicilio de calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. En el parte oficial se describía que es de tez trigueña, contextura delgada, cabello castaño y ojos oscuros, y que al momento de su desaparición vestía gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas.

En el operativo participaron efectivos de distintas dependencias policiales, tras la denuncia radicada por su madre en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala.

Cuestionamientos y reclamos familiares

Durante las horas de búsqueda, Jessica Acuña, otra hermana del futbolista, participó activamente del operativo y expresó fuertes críticas al sistema de salud local, particularmente a los profesionales que atendían a Fabiana.

“Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, manifestó en redes sociales, donde también difundió el pedido de paradero. En declaraciones posteriores, sostuvo que la situación de su hermana se había agravado desde octubre, pese a los reiterados llamados de la familia a la Policía y a los profesionales de la salud.

