Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

El intendente Juan Pablo Poletti resaltó la organización, el trabajo conjunto y el acompañamiento del público tras la 48ª edición de la Santa Fe-Coronda

Luego de la realización de la 48ª Maratón Internacional Santa Fe-Coronda , que volvió a consagrar al italiano Alessio Occhipinti , el intendente Juan Pablo Poletti valoró el desarrollo del evento y remarcó la importancia de la competencia para posicionar a la ciudad como sede de grandes citas deportivas.

“Tenemos un montón de deportes que hacen de Santa Fe una capital de grandes eventos”, expresó el mandatario, subrayando el crecimiento sostenido de la ciudad en materia de organización y convocatoria.

La satisfacción de Poletti tras la Santa Fe-Coronda

Poletti hizo especial hincapié en el operativo desplegado y en el rol clave de las distintas áreas e instituciones involucradas. “No hubo inconvenientes, porque se respetaron los requerimientos. Quiero agradecer a Prefectura, que están siempre abiertos a realizar estas actividades. Sin ellos no sería posible”, señaló. Además, extendió el reconocimiento a quienes acompañaron desde el agua y desde la costa: “También agradecer a todos los que estuvieron en embarcaciones que se mantuvieron y sobre todo también a los que estuvieron alentando desde afuera. Todo esto permite que sea una fiesta”.

El intendente también tuvo palabras cargadas de afecto para el mejor argentino clasificado, el santafesino Martín Carrizo, quien finalizó cuarto. “Lo quiero mucho. Fue empleado en el Cullen durante más de 20 años, con quien me une una gran relación. Más allá del cuarto puesto, para nosotros es como que llegó al podio”, destacó.

Por último, Poletti remarcó el espíritu colectivo que sostiene a la histórica prueba. “Esto es un trabajo en equipo, comandado por Provincia con la Copa Santa Fe. Todos unimos en el bien común para que la familia disfrute de esta cita, para cuidar y mostrar por qué es La Más Linda del Mundo”, concluyó.