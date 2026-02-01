Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Unión recibirá este lunes, desde las 22, a Gimnasia (M) por la fecha 3 del Apertura, con la premisa de hacerse fuerte en casa y sumar de a tres

Unión ya tiene definidos los convocados para el compromiso de este lunes ante Gimnasia (M) por la fecha 3 del Torneo Apertura , que se disputará, desde las 2,2 en el estadio 15 de Abril. Con la localía como principal aliado, el Rojiblanco irá en busca de su primer triunfo.

La nómina presenta algunas novedades. La ausencia más relevante es la de Valentín Fascendini, quien deberá cumplir una fecha de suspensión . En contrapartida, aparece Brahian Cuello , que fue habilitado y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

Por otro lado, Lucas Menossi todavía no integra la lista, ya que necesita algunos días más de trabajo para alcanzar la mejor forma física. Más allá de estas situaciones, el resto de los convocados son los mismos que estuvieron presentes en el reciente compromiso ante Lanús.

Con el plantel prácticamente definido y pocas dudas, Unión se prepara para un partido clave, donde la necesidad de sumar de a tres y el empuje de su gente aparecen como factores determinantes para empezar a encaminar su andar en el Apertura.

Los convocados de Unión