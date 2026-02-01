Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Unión recibirá este lunes, desde las 22, a Gimnasia (M) por la fecha 3 del Apertura, con la premisa de hacerse fuerte en casa y sumar de a tres

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 21:09hs
Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Prensa Unión

Unión ya tiene definidos los convocados para el compromiso de este lunes ante Gimnasia (M) por la fecha 3 del Torneo Apertura, que se disputará, desde las 2,2 en el estadio 15 de Abril. Con la localía como principal aliado, el Rojiblanco irá en busca de su primer triunfo.

La nómina presenta algunas novedades. La ausencia más relevante es la de Valentín Fascendini, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. En contrapartida, aparece Brahian Cuello, que fue habilitado y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

• LEER MÁS: Unión ajusta piezas y define el equipo para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Por otro lado, Lucas Menossi todavía no integra la lista, ya que necesita algunos días más de trabajo para alcanzar la mejor forma física. Más allá de estas situaciones, el resto de los convocados son los mismos que estuvieron presentes en el reciente compromiso ante Lanús.

Con el plantel prácticamente definido y pocas dudas, Unión se prepara para un partido clave, donde la necesidad de sumar de a tres y el empuje de su gente aparecen como factores determinantes para empezar a encaminar su andar en el Apertura.

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2018112233859850456&partner=&hide_thread=false

Unión Gimnasia (M) Valentín Fascendini
Noticias relacionadas
union analiza si aprovechara los dos cupos extra

Unión analiza si aprovechará los dos cupos extra

union recibe a obera en el malvicino por la liga nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

union todavia no gano en el apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

franco ratotti deja union y jugara a prestamo en delfin de ecuador

Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

Lo último

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al apagón de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al "apagón" de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Último Momento
Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al apagón de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al "apagón" de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Balaudo: Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó

Balaudo: "Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó"

Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: Me entrené bien y eso marcó la diferencia

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

Balaudo: Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó

Balaudo: "Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó"

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único