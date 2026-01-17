Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Se aplicarán desde el 1 de febrero, aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, indicó Trump en sus redes sociales.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles del 10 por ciento a todos los productos de Dinamarca , Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por el tema de Groenlandia .

Esos aranceles, que se aplicarán desde el 1 de febrero, aumentarían al 25 por ciento el 1 de junio y se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, indicó el mandatario en sus redes sociales.

La declaración de Trump se produjo después de que varios miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que se opusieron al intento de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, y enviaran tropas y recursos diplomáticos.

Trump en redes sociales

Trump afirmó que su país necesita tomar el control de Groenlandia para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. "Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en la publicación.

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Groenlandia en la mira

También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas".

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y Copenhague mantiene el control sobre la defensa y la política exterior.

Desde que volvió al cargo en 2025, Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de "adquirir" Groenlandia y recientemente ha intensificado su objetivo.

En tanto, miles de personas salieron a las calles de Copenhague hoy sábado para protestar contra las acciones y declaraciones de Estados Unidos que sugieren el control sobre Groenlandia.