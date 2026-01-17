Uno Santa Fe | Información General | Estados Unidos

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Se aplicarán desde el 1 de febrero, aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, indicó Trump en sus redes sociales.

17 de enero 2026 · 19:24hs
Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles del 10 por ciento a todos los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por el tema de Groenlandia.

Esos aranceles, que se aplicarán desde el 1 de febrero, aumentarían al 25 por ciento el 1 de junio y se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, indicó el mandatario en sus redes sociales.

La declaración de Trump se produjo después de que varios miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que se opusieron al intento de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, y enviaran tropas y recursos diplomáticos.

Trump en redes sociales

Trump afirmó que su país necesita tomar el control de Groenlandia para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. "Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en la publicación.

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Groenlandia en la mira

También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas".

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y Copenhague mantiene el control sobre la defensa y la política exterior.

Desde que volvió al cargo en 2025, Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de "adquirir" Groenlandia y recientemente ha intensificado su objetivo.

En tanto, miles de personas salieron a las calles de Copenhague hoy sábado para protestar contra las acciones y declaraciones de Estados Unidos que sugieren el control sobre Groenlandia.

Estados Unidos Trump Dinamarca Groenlandia
Noticias relacionadas
Tiempo de vacaciones  

Por qué algunas personas no logran descansar cuando empiezan las vacaciones

El presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina, Javier Milei

Trump invitó a Milei a integrar el "Board of Peace, un nuevo organismo para resolver conflictos globales

Un informe de Argentinos por la Educación y el MIT expone cómo la inteligencia artificial transforma la enseñanza.

IA en la escuela: oportunidades de aprendizaje y alertas por el pensamiento crítico

El microsatélite Atenea junto a los científicos que lo fabricaron. Formará parte de la nueva misión de la Nasa que llevará personas a la Luna.

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Lo último

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Último Momento
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Ovación
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus