Trump invitó a Milei a integrar el "Board of Peace, un nuevo organismo para resolver conflictos globales

El presidente argentino confirmó que recibió una invitación formal para que el país sea miembro fundador de la iniciativa impulsada por su par estadounidense. El primer objetivo será promover la paz y la Franja de Gaza aparece como prioridad

El presidente Javier Milei confirmó este sábado que recibió una invitación formal de Donald Trump para que la Argentina integre el Board of Peace, una nueva organización internacional orientada a la resolución de conflictos y la promoción de la paz global. El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde además difundió la carta enviada por el presidente de Estados Unidos.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su cuenta de X. Según explicó, se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado argentino reafirmó la postura de su Gobierno en política exterior. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, sostuvo. Y agregó: “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”. El posteo cerró con su consigna habitual: “Viva la libertad, carajo”.

La carta de Trump

La invitación fue formalizada mediante una carta firmada por el propio Trump, en la que destacó el carácter inédito de la propuesta. “Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, señaló.

En el texto, el mandatario estadounidense recordó que el 29 de septiembre de 2025 presentó el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una hoja de ruta de 20 puntos que, según indicó, recibió el respaldo de líderes de distintas regiones del mundo. También mencionó que la iniciativa fue apoyada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó la Resolución 2803 en noviembre.

Trump explicó que el eje central del plan es la creación del Board of Peace, al que definió como “la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás”, concebida como una nueva organización internacional y administración de transición.

“Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte del estatuto de la Junta de Paz, representada por usted”, expresó Trump, quien remarcó que cada país podrá designar a un representante autorizado para participar de las reuniones.

Apoyos desde el Gobierno

La convocatoria también fue celebrada por funcionarios del Gobierno argentino. El embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, destacó que la propuesta “expresa liderazgo, visión estratégica y voluntad de innovar allí donde los enfoques tradicionales mostraron sus límites”, y afirmó que tanto el plan para Gaza como la creación del Board of Peace reflejan que “la paz exige decisión política, coraje y nuevos instrumentos internacionales”.

En la misma línea, el canciller Pablo Quirno se sumó a las repercusiones con un breve mensaje en redes sociales, donde compartió la publicación del Presidente y escribió: “Fenómeno barrial”.

