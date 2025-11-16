Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

La Justicia confirmó que los peritos no podrán ingresar al predio industrial de Ezeiza. Más de 70 dotaciones de bomberos trabajaron combatiendo el incendio

Una fuerte explosión e incendio ocurrieron en un depósito de una empresa petroquímica ubicada en la zona industrial de Carlos Spegazzini, cerca de la Autopista Ezeiza-Cañuelas , lo que generó una intensa conmoción en la zona. La explosión ocurrió el viernes por la noche y obligó a evacuar de urgencia a todos los trabajadores que se encontraban dentro de la planta.

Tras la explosión y el incendio que comenzaron el viernes por la noche en un depósito del polo industrial de Ezeiza, la Justicia confirmó que las peritajes no podrán iniciarse antes del lunes.

El siniestro se originó en instalaciones de la empresa Logischem y avanzó rápidamente hacia firmas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, provocando daños severos en estructuras, maquinaria y materiales. También se registraron impactos en viviendas cercanas.

Las causas de la explosión siguen sin determinarse

Las causas del episodio siguen sin poder determinarse, ya que los peritos no pueden ingresar a la zona hasta que los bomberos aseguren el lugar. Más de 500 trabajadores participan en el operativo, junto con 70 dotaciones de bomberos y apoyo de ambulancias, Policía Federal, Policía Bonaerense y Defensa Civil.

explosión incendio Ezeiza

La investigación quedará a cargo de la fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, en coordinación con Bomberos y Policía Científica bonaerense. El presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, Roberto Weiss, calificó la situación como “dantesca” y señaló que varias empresas sufrieron la destrucción total de instalaciones y materiales químicos.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aseguró que no hubo riesgo de formación de una nube tóxica, aunque advirtió sobre partículas en suspensión que podrían generar molestias en caso de exposición prolongada.

A pesar de la distancia, algunos vecinos también percibieron los efectos de la explosión. Una residente de Monte Grande, Noelia González, relató a Noticias Argentinas que las vibraciones llegaron hasta su departamento: “Yo vivo lejos de la zona afectada, pero cuando ocurrió la explosión empezaron a temblar las ventanas. Me sorprendió y entré a las redes para ver qué pasaba; ahí me encontré con la noticia”.

Más de veinte heridos tras el incendio

Con el correr de las horas, la información oficial confirmó que no se registraron víctimas fatales, aunque al menos 20 personas sufrieron heridas de diversa gravedad. Entre ellas se encontraron un directivo de la empresa que atravesó un infarto y una mujer embarazada intoxicada, que ingresó en estado crítico a terapia intensiva.