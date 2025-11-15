Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 15 de noviembre

15 de noviembre 2025 · 08:57hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del sábado 15 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu espíritu aventurero está encendido. Hoy será un buen día para salir, moverte o iniciar algo nuevo. En el amor, una propuesta o mensaje inesperado te alegrará el día.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El descanso será tu prioridad. Necesitás un momento de calma y disfrute en casa o con seres queridos. En el amor, la ternura será clave para fortalecer el vínculo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación fluirá con facilidad. Ideal para reunirte, salir con amigos o resolver malentendidos. En el amor, tu encanto atraerá a alguien que te mira hace tiempo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La energía del día te impulsa a cuidar tu bienestar. Evita cargarte de preocupaciones ajenas. En el amor, un gesto afectuoso o una sorpresa te hará sentir contenido.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás con fuerza y atraés todas las miradas. Un plan divertido te levantará el ánimo y te hará sentir en tu mejor versión. En el amor, pasión y conexión profunda.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El sábado trae equilibrio y claridad mental. Una conversación honesta puede ayudarte a resolver un conflicto. En el amor, aprendé a relajarte y disfrutar más.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día promete armonía y encuentros agradables. Una invitación o salida te permitirá renovar energías. En el amor, el entendimiento mutuo se fortalece.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo está en alza. Momento ideal para atraer lo que deseás y tomar decisiones importantes. En el amor, una conexión intensa se profundiza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El optimismo te guía. Hoy sentís que todo vuelve a fluir, especialmente en temas personales. En el amor, la alegría y la complicidad serán protagonistas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Te sentirás más tranquilo y reflexivo. Buen momento para organizar tu semana y disfrutar de lo simple. En el amor, la estabilidad te dará confianza.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las ideas fluyen y la creatividad está a pleno. tWlz5g Podés sorprender con tu originalidad en el trabajo o entre amigos. En el amor, algo inesperado puede cambiar tus planes.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con lo esencial. Día ideal para descansar, meditar o compartir un momento íntimo. En el amor, gestos pequeños traerán grandes emociones.

Horóscopo sábado noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Último Momento
Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Ovación
Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Godoy Cruz recibe a Riestra en busca del milagro de forzar un desempate para no descender

Godoy Cruz recibe a Riestra en busca del milagro de forzar un desempate para no descender

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus