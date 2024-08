Fabiola Yañez declara contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Desde las 10 de la mañana de este martes, la ex primera dama presta declaración vía Zoom ante el fiscal Ramiro González

La ex primera dama empieza su declaración.

Actualización

11:39

En declaración a los medios, Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, indicó que para ella la declaración de Fabiola Yañez “no es válida”. Explicó: "Considero que no está bien revictimizar a la víctima", pero “si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”.