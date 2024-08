La entrevista a Alberto Fernández para El País de España: negó haber ejercido violencia física contra Fabiola

Qué dijo Alberto Fernández tras la denuncia

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, aseguró el ex presidente en la entrevista que vio postergada su publicación algunos días.

Fernández admitió además que las discusiones con Fabiola Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero aseguró que fue “mutua” y nunca “física”.

Además, el expresidente dijo que defenderá su versión ante los tribunales federales.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, dijo Fernández.

También el ex mandatario insistió en que la denuncia de Yáñez es falsa y cree que lo denunció porque “alguien la incentivó con otros fines”.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, expresó.

