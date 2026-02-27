Falleció Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura porteño

Falleció a los 61 años Darío Lopérfido , el exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires . El exfuncionario nacional había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace más de un año y desde entonces había dado varias entrevistas hablando sobre la enfermedad.

Darío Lopérfido ELA falleció

Dos meses antes de morir, Darío Lopérfido compartió algo estremecedor y penosamente realista: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”. Lo publicó en la revista de cultura y política Seúl, en una columna titulada “Tener ELA es una mierda”, donde describió también: “Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”. Destacó, como cosa del pasado, que había sido un buen polemista; sin embargo, hasta el final de su vida siguió escribiendo columnas que creaban chispas.