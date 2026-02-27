Uno Santa Fe | Información General | Dario Lopérfido

Falleció Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura porteño

Darío Lopérfido fue también director del Teatro Colón y había sido diagnosticado con ELA hace más de un año. Falleció en Madrid

27 de febrero 2026 · 10:27hs
Darío Lopérfido falleció a los 61 años en Madrid

Darío Lopérfido falleció a los 61 años en Madrid

Falleció a los 61 años Darío Lopérfido, el exministro del gobierno de Fernando de la Rúa y exministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El exfuncionario nacional había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace más de un año y desde entonces había dado varias entrevistas hablando sobre la enfermedad.

Darío Lopérfido ELA falleció

Dos meses antes de morir, Darío Lopérfido compartió algo estremecedor y penosamente realista: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”. Lo publicó en la revista de cultura y política Seúl, en una columna titulada “Tener ELA es una mierda”, donde describió también: “Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba”. Destacó, como cosa del pasado, que había sido un buen polemista; sin embargo, hasta el final de su vida siguió escribiendo columnas que creaban chispas.

El exfuncionario nacional había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace más de un año y desde entonces había dado varias entrevistas hablando sobre la enfermedad.

Dario Lopérfido ELA
Noticias relacionadas
La Ansés continúa con la ayuda a los sectores sociales más vulnerables para el desarrollo de los estudios iniciales

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Anmat prohibió varios productos cosméticos y de cuidado personal en todo el territorio nacional

Anmat prohibió varios productos cosméticos y de cuidado personal

 Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral

Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral a los 15 y 18 meses

Lo último

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Último Momento
Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

El Gran Hermano fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

El "Gran Hermano" fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

Ovación
Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Pittón se ilusiona en Unión: Ganar así de visitante es importante mirando la tabla

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos