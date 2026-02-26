Uno Santa Fe | Información General | Ministerio de Salud

Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral a los 15 y 18 meses

El cambio apunta a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis.

26 de febrero 2026 · 09:13hs
 Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral

gentileza

 Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral

El Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis, del ingreso escolar a entre los 15 y 18 meses de vida, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 339/2026, firmada por el ministro de Salud Mario Iván Lugones y vigente desde su publicación este 26 de febrero.

El esquema actualizado establece la aplicación de una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para todas las personas habitantes del territorio nacional.

De acuerdo con los considerandos, el cambio apunta a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis. La norma señala que el esquema anterior contemplaba la segunda dosis al ingreso escolar, lo que configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”.

El adelanto permitirá disminuir el tiempo de susceptibilidad, fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar la verificación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización de la vacunación al ingreso escolar. La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

La resolución prevé un régimen transitorio para nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive, quienes completarán la segunda dosis a los cinco años. En casos de esquemas incompletos, se procederá a completarlos, en el marco de la Ley N° 27.491 y su Decreto Reglamentario N° 439/23.

• LEER MÁS: El gobierno adelanta la campaña para la vacuna antigripal: cuáles son los síntomas y quiénes deben vacunarse

Ministerio de Salud dosis viral
Noticias relacionadas
Avanza la inflación: cada vez está costando más alcanzar la canasta de alimentos

Febrero complica la meta de Javier Milei de inflación: consultoras prevén otro mes con alza cercana a 3%

los salarios de empleadas domesticas tendran 1,5% de aumento en febrero y marzo y bonos

Los salarios de empleadas domésticas tendrán 1,5% de aumento en febrero y marzo y bonos

Senasa tomará medidas ante un caso detectado de gripe aviar

Gripe aviar: el Senasa suspendió temporalmente la exportaciones tras un brote en provincia de Buenos Aires

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos