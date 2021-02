Famosos desmintieron haberse vacunado

Hoy recibí decenas de amenazas... "Q me cuide, q me van a agarrar en la calle y cagar a trompadas...bajar los dientes, a matar..."

Todo x redes claro.

No me asusta.

A lo que voy es: fíjense todo lo q generan inventando, reenviando y difundiendo una LISTA FALSA DE VACUNADOS VIP.