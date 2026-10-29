Gripe, neumonía y bronquiolitis en Argentina: qué muestran los últimos datos epidemiológicos

El Boletín Epidemiológico Nacional registró más de 1,1 millones de casos de enfermedad gripe tipo influenza en lo que va del año

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 41.ª, informó que se notificaron 26.961 nuevos casos de enfermedad gripe tipo influenza (ETI) . De esta manera, el acumulado anual llegó a 1.108.586 casos , con una tasa de incidencia de 2.385,8 por cada 100.000 habitantes.

Según el informe, los registros corresponden a personas con fiebre igual o superior a 38 °C, tos de menos de 10 días de evolución y sin otra causa definida. Los nuevos casos informados corresponden a la semana epidemiológica 40.ª.

Hubo menos casos de neumonía que en la semana anterior

En cuanto a la neumonía, durante el período se notificaron 3.274 casos nuevos, 1.210 menos que en la semana anterior. El total acumulado en lo que va del año asciende a 142.177 casos, una cifra inferior a la registrada en años anteriores.

La bronquiolitis en menores de dos años también mostró cifras dentro de los parámetros esperados. Se notificaron 3.204 nuevos casos y el acumulado anual alcanzó los 123.834. De acuerdo con el BEN, las notificaciones permanecen dentro de los límites previstos por el corredor endémico y son inferiores a las de los años históricos previos a 2024.

En la vigilancia centinela ambulatoria se detectaron cinco casos de influenza, uno menos que en el boletín anterior, y ocho nuevos casos de virus sincicial respiratorio (VSR) correspondientes a las últimas cuatro semanas analizadas.

Sin embargo, el VSR continúa siendo el virus predominante entre los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), aunque se observa una reducción en la cantidad absoluta de casos graves. Durante las últimas cuatro semanas se notificaron 132 casos positivos de VSR, 34 menos que en el período informado previamente. Además, se registraron 35 casos de influenza y ocho de SARS-CoV-2, sobre un total de 590 casos estudiados. También se identificaron dos coinfecciones por influenza y VSR, y cuatro por SARS-CoV-2 y VSR.

La vacunación es una herramienta fundamental para reducir complicaciones

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que la vacunación es una herramienta fundamental para reducir las complicaciones, las hospitalizaciones y las muertes en los grupos de mayor riesgo. Por eso, recomendó mantener actualizados los esquemas de vacunación contra la influenza, el neumococo, la tos convulsa y el VSR, de acuerdo con las indicaciones vigentes.

La vacuna contra el VSR se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en enero de 2024 y está indicada para embarazadas entre las semanas 32.ª y 36.ª, inclusive. Su objetivo es que las mujeres gestantes transfieran anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento, para ayudar a prevenir cuadros graves de bronquiolitis y neumonía durante los primeros seis meses de vida.