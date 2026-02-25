Uno Santa Fe | Información General | Inflación

Febrero complica la meta de Javier Milei de inflación: consultoras prevén otro mes con alza cercana a 3%

El presidente Milei había prometido que la inflación estaría debajo del 1% a inicios del segundo semestre, estimación que está en jaque

25 de febrero 2026 · 11:37hs
La inflación de febrero apunta a ubicarse entre el 2,5% y 3%, impulsada por subas en alimentos y servicios públicos, según revelan estudios privados. El ritmo de suba de precios está lejos de la intención del Gobierno, que pretendía perforar el 2% durante el primer trimestre del año.

El presidente Javier Milei había prometido que la inflación estaría debajo de 1% a inicios del segundo semestre, estimación que está en jaque luego del comportamiento de los precios en el primer bimestre.

En enero la inflación fue de 2,9% y sumó el quinto mes consecutivo de crecimiento con relación al mes anterior.

De confirmarse los datos que revelan las consultoras privadas, en febrero se completaría un semestre con curva ascendente, pese a que se mantiene el plan del oficialismo de no emisión de pesos, a lo que se suma una política cambiaria que busca contener el precio de la divisa.

La inflación de febrero según las consultoras privadas

El último relevamiento de la consultora LCG detectó que los alimentos acumulan una suba superior a 3% en las últimas cuatro semanas, con elementos básicos como la carne y las verduras impulsando ese avance.

En tanto, Eco Go señaló que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno a 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%”, dijo en su último informe. Asimismo, concluyó que la proyección de febrero es de una inflación de 3%.

Para Analytica en la tercera semana del mes los precios subieron 2,8%, lo cual proyecta una suba de precios de 2,8% para el mes.

Por su parte, la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza de 3,1% para la primera quincena del mes en curso.

Avance de precios lejos de lo proyectado por el BCRA

Estos relevamientos están lejos de lo que habían proyectado los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central. Los especialistas esperaban una suba de precios de 2,1% para febrero.

Cabe recordar que febrero también tendrá un fuerte impacto a nivel de servicios públicos por actualizaciones en las tarifas de luz y gas.

Este escenario pone en alerta al gobierno dado que toda su política económica tiene como principal objetivo bajar la inflación y pese a cumplir con sus fundamentos de superávit fiscal y no emisión, los precios siguen por encima del nivel pretendido.

