Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 25 de febrero

25 de febrero 2026 · 06:55hs
Horóscopo del miércoles 25 de febrero

¡Claro que sí! Es fundamental para ubicarse bien en el mapa estelar. Aquí tienes el horóscopo actualizado para este miércoles 25 de febrero de 2026, con sus correspondientes periodos:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es tu día de suerte de la semana. Sentirás una gran claridad sobre qué dirección ya no quieres seguir. Aprovecha para planificar estratégicamente, pero sin lanzarte al vacío todavía.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna en Géminis te pide revisar tus cuentas. Es un buen momento para consolidar proyectos que iniciaste recientemente; la constancia será tu mejor herramienta hoy.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con la Luna en tu signo, tu carisma está al máximo. Si tienes una charla pendiente o algo que negociar, hazlo hoy. Mañana la comunicación se volverá más confusa por el clima astral.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de decisiones emocionales que cobran sentido. Te sentirás conectado con tu entorno, pero evita idealizar a los demás. Confía en tu intuición para resolver temas familiares.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de brillar. Te llegará una invitación o propuesta para un proyecto nuevo; sé selectivo y no aceptes lo primero que te ofrezcan solo por impulso o ego.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sentirás la energía de Mercurio preparándose para retroceder. No te apresures en firmar acuerdos hoy; mejor observa qué detalles técnicos necesitan ser ajustados en tu trabajo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Día de expansión y optimismo. Es probable que recibas buenas noticias sobre un viaje o una colaboración externa. Tus relaciones sociales serán la llave maestra hoy.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad está en un punto muy alto. Es un día excelente para profundizar en el amor. Recuerda que mostrar tu vulnerabilidad no te debilita, te fortalece.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El foco está en el hogar y la pareja. Es el momento de expresar lo que sientes. Si hay deudas pendientes, podrías encontrar una solución creativa para sanear tu economía.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Lo que antes resolvías con lógica, hoy necesitará un toque de empatía. En el trabajo, delega responsabilidades; no cargues con todo el peso del equipo sobre tus hombros.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Revisarás tus valores y prioridades. El desafío del día es unir tu seguridad material con tu propósito de vida. Sigue tus corazonadas en temas de proyectos personales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol en tu signo, estás en un proceso de maduración profunda. Hoy sentirás una alineación especial con tus sueños; aprovecha esta energía para manifestar lo que deseas.

