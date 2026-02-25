Uno Santa Fe | Información General | Senasa

Gripe aviar: el Senasa suspendió temporalmente la exportaciones tras un brote en provincia de Buenos Aires

El Senasa detectó la enfermedad en un establecimiento de productores de aves. Se activó el protocolo con vigilancia en el lugar y zonas de control

25 de febrero 2026 · 09:33hs
Senasa tomará medidas ante un caso detectado de gripe aviar

Senasa tomará medidas ante un caso detectado de gripe aviar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de gripe aviar muy patógena (IAAP) H5 en la provincia de Buenos Aires. El brote fue detectado en un criadero de aves de ubicado en la localidad de Ranchos, con la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad en el plantel.

De esta manera, se activó el protocolo sanitario correspondiente para contener el foco dentro del establecimiento. El análisis de las muestras tomadas por los veterinarios fue procesada en el Laboratorio Oficial del organismo en Martínez.

Como medida preventiva, se suspendieron temporalmente las exportaciones de productos y subproductos avícolas hacia países con los que Argentina mantiene acuerdos sanitarios vigentes. El organismo también informó que notificará oficialmente la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa), tal como lo establecen los protocolos internacionales.

El plan de contingencia del Senasa

En línea con el protocolo sanitario vigente, se estableció una Zona de Control Sanitario con dos anillos de intervención: una zona de perifoco de 3 kilómetros alrededor del brote, donde se intensifican las medidas de bioseguridad y se restringe el movimiento de aves y productos; y un área de vigilancia de 7 kilómetros adicionales, en la que se desarrollan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Senasa desregulación Federico Sturzenegger abrogación .jpg

Entre las acciones previstas, los agentes del Senasa supervisarán el despoblamiento del establecimiento y la disposición final de las aves afectadas, junto con la posterior limpieza y desinfección integral de las instalaciones. Estas medidas buscan cortar la circulación viral y evitar la diseminación hacia otros establecimientos avícolas de la región.

En caso de no registrarse nuevos brotes en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días desde la finalización de las tareas de sacrificio sanitario, limpieza y desinfección, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la Omsa y avanzar en la restitución plena de su condición sanitaria, habilitando la reactivación total de los envíos al exterior.

Senasa gripe aviar Aves
