Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Desde el cambio de la normativa de feriados, se suma un día extra de descanso en octubre. También hay finde XL en noviembre. Cuánto falta para el próximo

23 de septiembre 2025 · 08:00hs
Hace algunas semanas, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de este 2025. A partir de este cambio en la regla, se sumaron dos días extras de descanso: uno en octubre y otro en noviembre, lo que permitirá a los argentinos tener dos fines de semanas largos antes de fin de año.

feriados agenda 2025.jpg
Un repaso por el calendario de feriados que quedan hasta fin de año en la Argentina

Con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado antes de fin de año.

Hace tiempo, el gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. Por lo que un nuevo fin de semana largo está muy cerca. Lo que se confirma ahora es que también el fin de semana de noviembre, del Día de la Soberanía Nacional, ofrecerá la posibilidad de finde XL.

Qué indica el nuevo decreto

Los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día. Eso indica el Decreto 614/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y Guillermo Francos. Allí, se dispone esta modificación al régimen de feriados, según lo disponga la autoridad competente.

Esta flamante normativa funciona como parche de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y que no aclara nunca qué hacer si un feriado nacional trasladable cae en fines de semana.

Es importante saber que este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

En otras palabras, de aquí en adelante los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

  • Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.
  • Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

  • Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

  • 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.
  • 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
