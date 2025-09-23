Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

Pellegrini: "La quita de retenciones beneficia al sector agroindustrial y a la economía en su conjunto"

El candidato a diputado nacional celebró la medida anunciada por el gobierno y dijo: “Dinamiza a las economías regionales y a los pueblos del interior. No volvamos al pasado kirchnerista"

23 de septiembre 2025 · 10:09hs
Pellegrini: La quita de retenciones beneficia al sector agroindustrial y a la economía en su conjunto

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, acompañó la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar las retenciones a la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos, con el objetivo de favorecer el ingreso de divisas y reforzar las reservas.

“Al sector productivo hay que sacarle la pata del Estado de encima. No se trata de una medida electoralista como pretende imponer con tono destituyente el partido del Estado. Ocurre que se generó una situación de mucha volatilidad en el mercado de cambios con posibles efectos sobre la demanda de dinero. Frente a esta situación extraordinaria, de claro ataque político al plan económico, se requiere una respuesta extraordinaria y de tipo transitoria. Es lo que está haciendo el gobierno de Milei con esta medida”, argumentó el uno de los referentes libertarios en Santa Fe.

Pellegrini recordó que la cara del kirchnerismo en Santa Fe es Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Sergio Massa, "el mismo que nos dejó al borde de la hiperinflación. El presidente Milei la frenó y hoy estamos a nada de eliminarla para siempre".

"En esta elección, cambiamos la Argentina para siempre dándole las herramientas al presidente para hacer las reformas que faltan o volvemos para atrás al pasado decadente kirchnerista", advirtió.

Para Pellegrini, le medida transitoria que comunicó este lunes e vocero presidencial, beneficia a todos los sectores de la producción y el empleo. “Es positiva para el sector agroindustrial y sus industrias derivadas. Es bueno para la economía en su conjunto. Por un lado, si se incrementan las exportaciones, se incrementa el superávit comercial y el uso de los servicios anexos como logística, comercio exterior y puertos. Esto contribuye a estabilizar el tipo de cambio”, describió.

Al mismo tiempo, el candidato a diputado nacional, resaltó que los productores y exportadores tendrán un mayor incentivo para liquidar la cosecha.

“Esto mejora su rentabilidad, lo que les permite invertir en maquinaria y tecnología para la próxima campaña, y gastar más en bienes y servicios locales, lo que dinamiza a su vez a las economías regionales y a los pueblos del interior. Para Santa Fe, como para el resto de las provincias agropecuarias, el anuncio es más que positivo”, concluyó.

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

Desde el 1 de octubre se habilita el giro a la derecha en avenida Rivadavia y calle Suipacha

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, lo dispuesto por el gobierno es "una maniobra de dilación"

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

