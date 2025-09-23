Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

La cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Santafesina, tendrá este martes tres cotejos que fueron postergados por las inclemencias del tiempo

Por la 4ª fecha del Clausura, El Quillá recibirá a UNL este martes 23 en el estadio Mono Roteta junto al lago del parque del Sur.

La cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina disputó hasta el momento un sólo encuentro de los programados. Sucede que por las inclemencias del tiempo y para preservar los campos de juego, la entidad rectora del certamen determinó la suspensión de la jornada, y los mismos fueron reprogramados para jugarse entre semana. El único cotejo se concretó a la vera de la autopista, y resultó triunfo de Ateneo Inmaculada sobre Unión de Santa Fe por 3 a 2 con el arbitraje de Ignacio Castellano.

Luego de las postergaciones del fin de semana por el estado del tiempo que complicó el uso de los campos de juego, finalmente así se disputará la cuarta fecha de la Copa Isósceles del Clausura Norberto Serenotti. Restaban definirse los detalles en dos cruces pero el resto quedó establecido como figura a continuación.

Este martes 23 de septiembre, a las 21.30, en el gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima jugará frente a Nobleza de Recreo, y en el estadio Eduardo Mono Roteta, junto al lago del Parque del Sur, Náutico El Quillá será anfitrión de la Universidad del Litoral. En Sauce Viejo, la Vecinal Gálvez recibirá a Ciclón Norte de Cayastá.

Por su parte, el miércoles 24 de septiembre, habrá cuatro partidos. A las 14, en Primera, y a las 16, en Reserva, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson jugará frente a Colón de Santa Fe. A las 21, en el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing recibirá a Colón de San Justo, y a las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé se medirá con Juventud Unida de Candioti, y en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC lo hará con La Perla del Oeste.

El jueves 25 de septiembre, a las 21, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Academia Cabrera jugará con Pucará de barrio Transporte.

Es importante señalar que todavía restar definir la disputa de dos cotejos. Uno el que deben animar Newell´s con Sanjustino en barrio Roma, y el que tiene como protagonistas a Nacional con Sportivo Guadalupe, aunque según la dirigencia consultada, el mismo se jugaría el miércoles 24.

El partido pendiente de la tercera fecha entre Unión de Santa Fe con la Academia Cabrera, se disputará el próximo martes 30 de septiembre, a las 21, en primera, y 19, en reserva, en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina.

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 9; Universidad 7; Ateneo Inmaculada e Independiente 6; Gimnasia y Esgrima, Unión, Ciclón Racing, Nobleza y Pucará 3; Academia Cabrera 1 y Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 9; Ciclón Norte de Cayastá 6; Colón de Santa Fe, Nacional y La Perla del Oeste 4; El Quillá y Newell´s 3; Vecinal Gálvez 1 y Cosmos FC 0.