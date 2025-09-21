Uno Santa Fe | Información General | Shell

Polémica por el video de una estación Shell en Entre Ríos: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató rechazo

El video de una Shell de Entre Ríos expuso una tendencia que simula "eliminar a la community manager". Entre la condena y el pedido de disculpas

21 de septiembre 2025 · 17:53hs
Captura del video publicado por la Shell de Crespo

Captura del video publicado por la Shell de Crespo, Entre Ríos

El video de una estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos, donde un grupo de empleados simula “deshacerse” de una joven al meterla en una bolsa de consorcio y subirla a una camioneta, generó indignación y repudio en redes sociales durante el fin de semana. La pieza fue publicada en el perfil de Instagram del local y, en pocas horas, se viralizó con críticas por la violencia machista que reproduce.

Fuerte rechazo a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Lejos de tratarse de un hecho aislado, con el correr de las horas comenzaron a circular grabaciones similares en estaciones de otras provincias. Una sucursal de YPF en Marcos Juárez, Córdoba, había difundido días atrás un video casi idéntico: dos playeros reducían a una trabajadora y la metían en una bolsa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyingridbeck/status/1969392859439649090&partner=&hide_thread=false

“Ahí viene la CM”, el origen del fenómeno

El video formaba parte de una tendencia conocida como “Ahí viene la CM”, que circula hace meses en cuentas de distintos países. En su versión original, los empleados actúan escenas humorísticas cuando entra la community manager del local, generalmente mujer, encargada de grabar contenido para redes.

En Estados Unidos, Europa o Asia, los videos muestran a los trabajadores escapando, escondiéndose o llenando el lugar con carteles de “No” cada vez que la CM intenta filmar un nuevo trend.

Sin embargo, en Latinoamérica la dinámica se reversionó con un giro violento: en lugar de resistirse con humor, los empleados simulan golpear a la encargada, meterla en una bolsa y sacarla del lugar. Fue esa adaptación la que provocó rechazo por hacer apología de la violencia contra las mujeres.

Rechazo y comunicados

El caso motivó pronunciamientos institucionales. Raízen, la licenciataria de Shell en Argentina, repudió el video y aseguró: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad. Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere”.

comunicado shell

Desde YPF también expresaron su rechazo: “Queremos dejar en claro que repudiamos cualquier manifestación de violencia”, señalaron tras la difusión de la grabación realizada en Córdoba.

El colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos denunció que el material “hace apología de un delito y es un hecho de violencia mediática y simbólica de género”, y advirtió que “esgrime la violencia como recurso de eliminación de las mujeres, en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas”.

Disculpas de Shell y la agencia

Ante el revuelo, la estación de servicio de Crespo emitió un comunicado: “Reconocemos que el material compartido fue inapropiado y puede interpretarse como apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención”.

La agencia de comunicación que manejaba sus redes también pidió disculpas y aseguró que la idea original había surgido de la trabajadora que aparece en el video. “Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad. La idea fue comunicar desde un lugar positivo y cercano, pero lamento sinceramente si causó incomodidad”, expresó la responsable.

Shell Argentina redes Violencia de género
Noticias relacionadas
La enfermedad de Alzheimer afecta no solo la memoria

Día Mundial del Alzheimer: prevención, cuidado y nuevos avances científicos

Suba de los cigarrillos

Nuevo aumento en los precios de los cigarrillos: suben hasta un 15%

Las familias complicadas con los créditos

El rojo de las familias con los créditos rompió un récord: la morosidad es la más alta en 15 años

Karina Milei junto a u hermano Javier

Rara defensa de Milei a su hermana: "¿Se va a quedar el 3% cuando puede quedarse con el 100%?"

Lo último

Pullaro dijo que las retenciones son el peor impuesto de la Argentina y pidió una reforma tributaria

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: "Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas"

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Último Momento
Pullaro dijo que las retenciones son el peor impuesto de la Argentina y pidió una reforma tributaria

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: "Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas"

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Bernardi: Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura

Bernardi: "Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura"

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Ovación
Bernardi: Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura

Bernardi: "Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura"

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná