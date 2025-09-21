Polémica por el video de una estación Shell en Entre Ríos: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató rechazo

El video de una Shell de Entre Ríos expuso una tendencia que simula "eliminar a la community manager". Entre la condena y el pedido de disculpas

El video de una estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos , donde un grupo de empleados simula “deshacerse” de una joven al meterla en una bolsa de consorcio y subirla a una camioneta, generó indignación y repudio en redes sociales durante el fin de semana. La pieza fue publicada en el perfil de Instagram del local y, en pocas horas, se viralizó con críticas por la violencia machista que reproduce.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, con el correr de las horas comenzaron a circular grabaciones similares en estaciones de otras provincias. Una sucursal de YPF en Marcos Juárez, Córdoba, había difundido días atrás un video casi idéntico: dos playeros reducían a una trabajadora y la metían en una bolsa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyingridbeck/status/1969392859439649090&partner=&hide_thread=false Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96 — (@soyingridbeck) September 20, 2025

“Ahí viene la CM”, el origen del fenómeno

El video formaba parte de una tendencia conocida como “Ahí viene la CM”, que circula hace meses en cuentas de distintos países. En su versión original, los empleados actúan escenas humorísticas cuando entra la community manager del local, generalmente mujer, encargada de grabar contenido para redes.

En Estados Unidos, Europa o Asia, los videos muestran a los trabajadores escapando, escondiéndose o llenando el lugar con carteles de “No” cada vez que la CM intenta filmar un nuevo trend.

Sin embargo, en Latinoamérica la dinámica se reversionó con un giro violento: en lugar de resistirse con humor, los empleados simulan golpear a la encargada, meterla en una bolsa y sacarla del lugar. Fue esa adaptación la que provocó rechazo por hacer apología de la violencia contra las mujeres.

Rechazo y comunicados

El caso motivó pronunciamientos institucionales. Raízen, la licenciataria de Shell en Argentina, repudió el video y aseguró: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad. Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiere”.

comunicado shell

Desde YPF también expresaron su rechazo: “Queremos dejar en claro que repudiamos cualquier manifestación de violencia”, señalaron tras la difusión de la grabación realizada en Córdoba.

El colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos denunció que el material “hace apología de un delito y es un hecho de violencia mediática y simbólica de género”, y advirtió que “esgrime la violencia como recurso de eliminación de las mujeres, en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas”.

Disculpas de Shell y la agencia

Ante el revuelo, la estación de servicio de Crespo emitió un comunicado: “Reconocemos que el material compartido fue inapropiado y puede interpretarse como apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención”.

La agencia de comunicación que manejaba sus redes también pidió disculpas y aseguró que la idea original había surgido de la trabajadora que aparece en el video. “Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad. La idea fue comunicar desde un lugar positivo y cercano, pero lamento sinceramente si causó incomodidad”, expresó la responsable.