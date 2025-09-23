Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales Lanús jugará en el Maracaná ante Fluminense buscando meterse en semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida el Granate se impuso 1-0 23 de septiembre 2025 · 09:50hs

Fluminense y Lanús jugarán este martes desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, por la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que vienen de vencer a Platense, buscarán el pase a semifinales tras la victoria por 1 a 0 en la ida contra un Flu que quiere levantarse y va por la remontada.

Cómo llegan Fluminense y Lanús al duelo por la Copa Sudamericana Si bien salió airoso de su duelo del sábado al derrotar a Vitória por la mínima, el Flu mantiene un presente irregular, consiguiendo ganar únicamente en dos de sus anteriores siete presentaciones, lejos del nivel mostrado en el Mundial de Clubes, donde fue la sorpresa y se metió entre los mejores cuatro. Ahora buscará levantar el nivel en su hogar y dar vuelta la serie, con la misión de volver a acariciar un éxito internacional, a casi dos años de la obtención de la Copa Libertadores 2023 y la Recopa Sudamericana 2024.

El Grana, último equipo argentino en pie en la Copa Sudamericana, llega con una pequeña ventaja de un gol gracias al grito de Marcelino Moreno, que le dio el triunfo en La Fortaleza a un minuto del final y lo acercó al objetivo de clasificar a las semifinales de esta competencia por segundo año consecutivo. Este gran momento del cuadro bonaerense se acrecentó el fin de semana, con la victoria ante Platense por 2 a 1, con tantos de José Canale y Lautaro Acosta. Deberá afrontar este desafío con las ausencias de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza, lesionados. Probables formaciones Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna DT: Renato Portaluppi. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo DT: Mauricio Pellegrino. Árbitro: Jesús Valenzuela VAR: Ángel Arteaga Estadio: Maracaná Hora: 21.30 TV: ESPN