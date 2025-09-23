Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

Los tenistas argentinos Genaro Olivieri y Guido Justo se metieron en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

Con la conclusión del segundo día de acción en el ATP Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club de Palermo, se confirmó la clasificación de los primeros dos tenistas argentinos a la segunda ronda.

El primero de ellos fue Guido Justo (386°), que se impuso a su compatriota Juan Pablo Ficovich (132°), mientras que Genaro Olivieri (218°) derrotó al también argentino Santiago Rodríguez Taverna (225°).

Además, el correntino Lautaro Midon no pudo pasar la primera ronda, al caer contra el prometedor boliviano Juan Carlos Prado Angelo (273°).

En el último turno de la cancha central, en un partido que comenzó a las 22:15 horas, Olivieri derrotó a Rodríguez Taverna por 6-2, 3-6 y 6-3.

Con un buen nivel en el primer set, Olivieri consiguió dos quiebres en los primeros tres juegos al servicio de su rival. Ya en ventaja por 4-1, el ambiente se tensó cuando Rodríguez Taverna tiró una pelota muy baja a la red y, cuando la fue a buscar, notó que la misma no tenía presión. La situación fue seguida por una acalorada discusión entre el pilarense, la umpire y el supervisor, quienes rechazaron su pedido de repetir el punto. Tres juegos más tarde, un drop que quedó corto le hizo perder el set.

Ya en el segundo set, Rodríguez Taverna pudo quebrar el saque de su rival en dos ocasiones, a pesar de entregar un quiebre, y cerró el parcial con una potente derecha invertida, que forzó un set de desempate.

El último parcial fue muy parejo, y no tuvo quiebres hasta el séptimo juego, cuando una volea cruzada hizo que Olivieri sacara ventaja. Con triple match point a favor, una excelente derecha paralela le dio el triunfo a Genaro Olivieri, que se medirá con el ganador entre el argentino Thiago Tirante (94°) y el paraguayo Daniel Vallejo (256°).

Guido Justo dio una de las primeras sorpresas del torneo al imponerse a su compatriota Juan Pablo Ficovich, quinto mejor rankeado del certamen, por 6-3 y 7-6 (7/1).

El oriundo de Adrogué, que se salteó las qualys al contar con una invitación por parte del torneo, arrancó de atrás desde el principio, sufriendo un quiebre en el tercer game, aunque pudo recuperar el terreno perdido en el sexto juego y volvió a quebrar en el octavo, para llevarse el parcial por 6-3.

Con el mejor clima en lo que va del torneo, las tribunas se encontraron divididas con cánticos para ambos jugadores, que tuvieron un segundo set de mucha igualdad, en el que hubo dos quiebres para cada lado.

Ya en el tie-break, Justo se volvió a imponer y ganó todos los puntos con el saque de su rival, cerrando el partido con una buena derecha invertida que le dio acceso a la segunda ronda. En la misma, se deberá enfrentar con quien resulte ganador entre el argentino Lorenzo Rodríguez (462°) y el boliviano Murkel Dellien (279°).

El primer partido de primera ronda del día llegó con una derrota argentina, con Lautaro Midon siendo eliminado por el boliviano Juan Carlos Prado Angelo

En un primer set en el que ninguno de los dos pudo hacerse fuerte con el servicio, hubo cuatro quiebres en los primeros cinco juegos, aunque el que inclinó la balanza fue el conseguido por el boliviano en el duodécimo game, que lo hizo quedarse con el primer set por 7-5.

A pesar de que en el segundo parcial el correntino pudo demostrar un mejor nivel, y ganar por 6-4, cometió muchos errores y no pudo mantener ningún servicio en el tercer parcial, en el que cayó por 6-1 y fue eliminado de la competencia.

Por su parte, el brasileño Mathias Pucinelli de Almeida (285°) no tuvo grandes inconvenientes y le ganó al chileno Matías Soto (287°) por 6-1 y 6-1, tras solo una hora de juego.