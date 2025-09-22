Uno Santa Fe | Colón | Colón

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Colón aseguró la permanencia en la Primera Nacional con el empate ante Morón y, en medio de una temporada deplorable, otro pibe debutó profesionalmente. ¿Quién?

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

La tarde del domingo en el Brigadier López no quedará en la historia por el fútbol desplegado, ni por la emoción del resultado. El 0-0 ante Morón fue, en lo numérico, suficiente para sellar la permanencia en la Primera Nacional. Colón necesitaba un punto, pero ni eso hizo falta.

• LEER MÁS: Pasaron ¡10 partidos! para que Colón termine con la valla invicta

Las derrotas de CADU y Talleres de Remedios de Escalada lo dejaron a salvo, aún antes de que terminara su propio partido. Pero entre el clima denso de una campaña para el olvido y la bronca contenida por lo que pudo haber sido y no fue, hubo una pequeña luz en medio de tanta oscuridad: el debut de Iván Ojeda, delantero de 20 años y oriundo del barrio Pompeya.

• LEER MÁS: Sin gol no hay rumbo: el gran vacío ofensivo de Colón en una temporada calamitosa

Iván Ojeda debutó en Colón

A los 11 minutos del segundo tiempo, el juvenil ingresó en lugar de Facundo Castro y pisó por primera vez el césped del Brigadier como profesional. No tuvo chances claras para convertir, pero se lo notó metido, con ganas de mostrarse y ser parte del equipo. Participativo, activo y atento: la actitud del que quiere ganarse un lugar, aun en medio del desorden general.

El suyo fue otro nombre sumado a la larga lista de juveniles que, en este año caótico, debutaron más por necesidad que por convicción, en un equipo que nunca encontró su identidad ni su rumbo. Sin embargo, cada estreno tiene su valor. Porque detrás de cada apellido hay años de trabajo, sueños y una historia familiar que empuja desde abajo.

• LEER MÁS: El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

Colón salvó la categoría, sí, pero poco más puede rescatarse de una temporada marcada por la frustración. Quizás, en esos debuts silenciosos como el de Ojeda, esté el punto de partida para algo distinto. El fútbol, al fin y al cabo, también se reinventa desde los pibes.

Los jugadores que debutaron en Colón

Lautaro Laborié, Tomás Paredes, Tomás Gallay, Agustín Giménez, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra, Bautista Maillier, Matías Córdoba, Kevin Colli y Lautaro Gaitán.

