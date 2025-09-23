Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Este martes desde las 19, Racing recibe a Vélez en el partido de vuelta por los cuartos de final. La Academia ganó en la ida 1-0

23 de septiembre 2025 · 08:35hs
Racing y Vélez buscan las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing y Vélez buscan las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing y Vélez jugarán este martes desde las 19 en un Estadio Presidente Perón que no tendrá hinchas visitantes, por la Copa Libertadores. La Academia se quedó con el duelo de ida en Liniers, gracias a un solitario gol de Maravilla Martínez, en un encuentro que tuvo la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un gol de Aarón Quirós. Ambos ganaron sus partidos del fin de semana y van por el pasaje a semifinales.

Cómo llegan Racing y Vélez al duelo por la Copa Libertadores

Luego de un inicio turbulento en el Torneo Clausura, el vigente campeón de la Copa Sudamericana se alejó del fondo de la Zona A y parece haber enderezado el rumbo, entrando en una racha de tres victorias consecutivas en la que se sobrepuso a San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán, en su triunfo más reciente, en un choque que el entrenador Gustavo Costas aprovechó para dar descanso a quienes habitualmente son titulares, de cara al duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegó a cinco partidos ligueros consecutivos sin perder y ganó su compromiso del fin de semana ante San Martín en San Juan, con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Consiguiendo llegar de la mejor manera para buscar la remontada en Avellaneda, con la buena noticia de que una de sus estrellas, Maher Carrizo, renovará contrato hasta 2027, según informó su presidente Fabián Berlanga. Sin Lisandro Magallán, que vio la tarjeta roja en la ida, el cuadro velezano irá por una histórica remontada que le permita seguir soñando con la gloria eterna.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori, Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Esteban Ostojich.

VAR: Andrés Cunha.

Estadio: Presidente Perón.

Hora: 19.

TV: Fox Sports.

Racing Vélez Copa Libertadores
