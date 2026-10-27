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Bruno Amiconi dirigirá a Colón ante Defensores: ¿cómo le fue con este árbitro?

Bruno Amiconi fue designado para el partido del sábado a las 18 en el Brigadier López entre Colón y Defensores de Belgrano, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 19:56hs
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Bruno Amiconi dirigirá a Colón ante Defensores: ¿cómo le fue con este árbitro?

Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su último compromiso de la fase regular de la Primera Nacional. Bruno Amiconi fue designado para dirigir el encuentro ante Defensores de Belgrano, que se disputará el sábado 31 de octubre, desde las 18, en el estadio Brigadier Estanislao López.

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El árbitro estará acompañado por Walter Ferreyra como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Marcelo Sanz como cuarto árbitro.

La designación aparece en la previa de un partido importante para el equipo de Iván Delfino, que ocupa el quinto puesto de la Zona A y todavía tiene posibilidades de escalar posiciones antes del inicio del Reducido.

Un antecedente poco favorable para Colón

Los números de Amiconi con el Sabalero muestran un historial de seis partidos oficiales, con una victoria, tres empates y dos derrotas. El único triunfo rojinegro con este árbitro fue el 3-2 frente a Nueva Chicago, como local, el 18 de febrero de 2025.

Los tres empates terminaron 1-1: ante Chacarita, en Santa Fe, el 23 de agosto de 2025; frente a Ferro, también como local, el 1 de marzo de 2026; y contra Almirante Brown, como visitante, el 30 de mayo de 2026.

Las dos derrotas fueron ante Deportivo Morón, por 1-0 en condición de visitante, el 8 de junio de 2025, y frente a Chacarita, por 3-2, también fuera de casa, el 20 de abril de ese año.

De esta manera, Colón ganó apenas uno de los seis encuentros que disputó con Amiconi como árbitro, un registro estadístico que acompaña la previa, aunque no determina lo que pueda ocurrir el sábado.

Cómo le fue a Defensores con Amiconi

En los antecedentes recientes aportados para Defensores de Belgrano aparecen siete partidos dirigidos por Amiconi entre 2023 y 2026.

El más reciente fue el empate sin goles ante All Boys, como visitante, el 26 de julio de 2026. En 2025, el Dragón perdió 2-1 frente a Nueva Chicago como local y 1-0 ante Chaco For Ever como visitante, además de empatar 0-0 con Gimnasia de Jujuy.

En 2024, Defensores venció 1-0 a Gimnasia y Tiro en condición de local y 1-0 a Gimnasia de Mendoza como visitante. En 2023, cayó 4-2 frente a Flandria, en su estadio.

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El balance de esos siete encuentros es de tres victorias, dos empates y dos derrotas para Defensores de Belgrano.

La última fecha, con posiciones en juego

Colón afrontará el partido con la posibilidad de mejorar su ubicación en la Zona A, dependiendo tanto de su resultado como de lo que suceda en los encuentros de Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que jugarán antes.

El Sabalero buscará cerrar la fase regular con una victoria ante su gente y llegar al Reducido en la mejor posición posible. Con el árbitro confirmado y los antecedentes sobre la mesa, el Brigadier López será escenario de un encuentro en el que cada punto puede tener incidencia en el camino hacia el ascenso.

Colón Bruno Amiconi Defensores
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