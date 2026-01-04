Uno Santa Fe | Información General | Nicolás Maduro

"Good night! Happy New Year!": la frase de Nicolás Maduro antes de su primera noche preso en Nueva York

Amaneció detenido en Brooklyn luego de la sorpresiva operación militar de Estados Unidos. Trump anunció que Washington asumirá el control del país.

4 de enero 2026 · 08:55hs
El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.  

gentileza

El venezolano fue escoltado por efectivos de la DEA hasta Nueva York.

 

En un giro histórico para la región, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasó su primera noche en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Tras ser capturado por comandos militares en la madrugada del sábado, las imágenes de su llegada a suelo estadounidense se volvieron virales, destacándose un video donde el líder izquierdista, escoltado y esposado, lanzó un irónico: "Good night! Happy New Year!" ante las cámaras.

maduro detenido EE UU

“Good night! Happy New Year!”: la frase de Nicolás Maduro antes de su primera noche preso en Nueva York

Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en una corte federal, tras ser extraído de su país en medio de bombardeos estratégicos sobre Caracas.

Intervención y control del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas federales han asumido el mando operativo de Venezuela con el fin de garantizar la seguridad y el flujo energético. Trump fue enfático respecto al futuro de la infraestructura petrolera:

Regreso de petroleras: El mandatario estadounidense anunció que incentivará a las grandes compañías de su país a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la industria venezolana.

Reservas estratégicas: Venezuela posee cerca del 17% de las reservas mundiales de crudo, un activo clave que Washington busca normalizar tras años de sanciones.

Incertidumbre por la sucesión

Pese a la captura de Maduro, la situación política en Caracas es caótica. Mientras Trump sugirió que su gabinete "gobernará" en colaboración con la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictaminó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia.

Por su parte, la comunidad internacional se encuentra dividida. Rusia, China, Irán y Cuba exigieron la "liberación inmediata" de Maduro, mientras que en diversas capitales del mundo miles de exiliados venezolanos celebraron la caída del líder chavista tras 18 años en el poder.

Nicolás Maduro Nueva York preso
