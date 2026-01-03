El arresto del presidente venezolano y la intervención de Estados Unidos reabrieron el debate sobre el futuro político del país, entre temores por una escalada del conflicto, tensiones internacionales y la esperanza de millones de venezolanos dentro y fuera del territorio.

Entre las dudas, la incertidumbre y la esperanza: la mirada de una docente venezolana en Santa Fe tras el arresto de Maduro

El arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y posesión de armas , reconfiguró de manera abrupta el escenario político de Venezuela y abrió un nuevo capítulo de tensión internacional tras la intervención militar de Estados Unidos .

En ese contexto, la docente e investigadora venezolana Ysabel Tamayo , radicada en la ciudad de Santa Fe , analizó el alcance de los hechos, los riesgos que se abren y las expectativas que atraviesan a millones de venezolanos dentro y fuera del país .

“La situación es que Maduro y su esposa Cilia Flores ya están en Nueva York, donde serán juzgados por narcotráfico y posesión de armas. La administración Trump lo acusa de liderar el ‘cartel de los soles’”, explicó Tamayo, al detallar el núcleo de la acusación que llevó a Washington a avanzar con la operación.

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

En declaraciones a la emisora universitaria LT 10, Tamayo relató que el argumento central que sostiene el ingreso de fuerzas estadounidenses a Venezuela se apoya en una causa de largo recorrido. “Digamos, el argumento por el cual ingresan a Venezuela es que hay un grupo criminal que ha corrompido las altas esferas políticas militares y judiciales en Venezuela desde 1990, para enviar droga a los Estados Unidos”, sostuvo.

En esa línea, Tamayo aportó contexto histórico sobre el origen de la organización criminal señalada por la justicia norteamericana. “El nombre del ‘cartel de los soles’ comenzó a utilizar en 1993 luego de que se conocieron denuncias de participación en narcotráfico contra generales de la Guardia Nacional de Venezuela y luego comandantes que llevaban en el uniforme soles dobles por su rango militar”, recordó.

Uno de los puntos que más impacto generó en las últimas horas fue el anuncio del propio presidente estadounidense. “El segundo punto es que el presidente Trump aseguró que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se puso a disposición de Washington y que ya comenzaron a negociar”, señaló la investigadora.

Según explicó, esas conversaciones incluyen aspectos estratégicos clave para el futuro del país caribeño: “Una de las negociaciones es que, según Trump, la seguridad de las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera de Venezuela”.

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Otro elemento que sorprendió al escenario político regional fue la referencia del mandatario estadounidense a la principal figura de la oposición. “Otra cuestión, el punto 3, es otra cuestión asombrosa, que es respecto a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Trump dijo que no cuenta con el apoyo y el respeto necesario para impulsar una transición política en Venezuela. Digamos en argentino que ‘la ningunió’”, afirmó Tamayo.

La docente recordó que Machado había logrado un fuerte respaldo popular en los comicios previos. “Machado ganó las elecciones a presidencia en el 2024 y es la líder indiscutible del corazón de los venezolanos”, subrayó. Sin embargo, el paradero de la dirigente es hoy una incógnita.

“Machado por su parte, no sabemos en qué parte del planeta está, porque tiene que estar custodiada”, explicó, y agregó que, pese a ese escenario, la referente opositora envió un mensaje contundente: publicó en sus redes sociales: «Estamos preparados para tomar el poder».

La incertidumbre se profundizó con una declaración directa del presidente estadounidense que generó preocupación a nivel global. “Trump aseguró: ‘vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura’. Esta ambigüedad es lo que a la comunidad internacional preocupa”, advirtió Tamayo.

Las reacciones no tardaron en llegar. La docente destacó que la Unión Europea y presidentes de América Latina, como el presidente Lula, por ejemplo, consideraron que la operación militar de Estados Unidos recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y que amenaza la preservación de la región como zona de paz.

Sin embargo, el impacto dentro de la sociedad venezolana muestra otra cara del escenario. “En Venezuela y los 8 millones de inmigrantes aprueban esta intervención militar”, afirmó Tamayo. Según su análisis, ese respaldo se refleja con fuerza en el espacio digital: “En las redes se manifiesta un pueblo esperanzado”.

A modo de cierre, la investigadora sintetizó el clima que atraviesa hoy la migración venezolana y quienes siguen los acontecimientos desde el exterior, en un escenario marcado por el temor a una posible escalada del conflicto, la incertidumbre política y una esperanza latente de cambio tras años de crisis prolongada.