El boleto de colectivo aumentaría "antes de fin de mes" en la ciudad de Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que la suba es inminente y volvió a insistir en el reclamo por una distribución equitativa de los subsidios

25 de febrero 2026 · 11:27hs
El boleto de colectivo aumentaría antes de fin de mes en la ciudad de Santa Fe

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, anticipó que el aumento del boleto de colectivo podría concretarse antes de que finalice el mes y aseguró que la medida responde a la necesidad de sostener el sistema ante la falta de subsidios nacionales en igualdad de condiciones con el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Sí, posiblemente antes de que termine el mes estaremos anunciando que, lamentablemente, hay que actualizar el boleto porque si no el sistema no funciona”, señaló el mandatario local al ser consultado sobre la inminencia de la suba, en línea con lo ya resuelto en Rosario y Córdoba.

Poletti volvió a insistir en el reclamo por una distribución equitativa de los subsidios: “Seguimos luchando por la igualdad de los subsidios de Buenos Aires a Santa Fe. No sucede. Además, tenemos una paritaria que se decide en Buenos Aires, pero que involucra a todo el interior, donde tampoco participamos quienes después tenemos que hacernos cargo”, expresó, en referencia al acuerdo salarial del sector que impacta directamente en los costos del servicio.

En ese contexto, adelantó que la tarifa local no se alejará demasiado de los valores fijados en Rosario y Córdoba (tarifa básica: $1.720).

Posible ampliación de recorridos

Sobre la posibilidad de ampliar recorridos, el intendente aclaró que la evaluación no está atada al aumento en sí, sino a las mejoras en infraestructura vial que se están ejecutando en distintos barrios.

Explicó que el plan de estabilizado pétreo en calles de tierra permitirá que algunas líneas retomen trayectos que habían sido discontinuados por el mal estado de las arterias. “Donde podamos acordar con la empresa que se respete el recorrido habitual que tenía previamente, vamos a tratar de ampliar los servicios hacia esos sectores”, sostuvo.

Plan integral de bacheo

En paralelo, Poletti defendió el plan de bacheo integral que se desarrolla en la ciudad y que incluyó intervenciones en el macrocentro durante enero y febrero, aprovechando la menor circulación vehicular y el receso escolar.

“El plan no solo incluye el macrocentro, sino también el cambio de 100 cuadras de tierra a estabilizado pétreo por mes”, detalló. Actualmente, los trabajos se concentran en la zona de Boulevard al norte, a la altura de Mariano Comas y Cándido Pujato, además de otras intervenciones coordinadas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas.

El intendente adelantó que se abrirán nuevas licitaciones y que hacia mitad de año podrían encararse obras en Rivadavia, Suipacha y Urquiza. “Las calles estaban detonadas y queremos ponerlas en condiciones”, remarcó.

En cuanto a la normalización del tránsito, explicó que las tareas fueron planificadas para minimizar el impacto en comerciantes y conductores, priorizando ingresos a escuelas y zonas de menor circulación durante el verano. Con el inicio de marzo, los trabajos se trasladarán progresivamente a otras áreas de la ciudad.

Nuevo sistema de estacionamiento y aplicación

Por otra parte, el jefe municipal se refirió a la implementación del nuevo sistema de movilidad, que incluirá una nueva aplicación. Indicó que habrá una transición ordenada para garantizar que los usuarios puedan descargar la app y transferir el saldo remanente de la anterior sin pérdidas.

“Queremos comunicar bien cómo se baja la nueva aplicación y cómo se transfiere el saldo para que nadie pierda ni un peso”, afirmó.

También señaló que antes de poner en marcha el sistema deberán retirarse los tótems obsoletos y reacondicionarse las dársenas, con nueva señalización horizontal y cartelería actualizada. “Cuando esté todo en condiciones, vamos a anunciar el comienzo del nuevo sistema”, concluyó.

