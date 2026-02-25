Las opciones que maneja el DT de Colón Ezequiel Medrán, por si no está Bonansea

Si bien existe optimismo en que Alan Bonansea pueda jugar ante Ferro, el entrenador de Colón comienza a pensar en distintas alternativas para el ataque

Ezequiel Medrán aguarda la evolución de Bonansea y por las dudas comienza a pensar en distintas alternativas.

En Colón todos prenden una vela para que Alan Bonansea pueda estar ante Ferro . Y es que el delantero apenas tardó 12' para marcar un gol con la camiseta rojinegra en su debut ante Deportivo Madryn.

En ese encuentro debió pedir el cambio en los primeros minutos del segundo tiempo debido a una subluxación en su hombro derecho que le impedía desplazarse de forma normal.

Por ello, no estuvo presente en el cotejo ante Central Norte y sin dudas que su ausencia se reflejó en el resultado. Colón empató 0-0 casi sin patear al arco rival, extrañando la presencia de Bonansea dentro del área rival.

Y es que Facundo Castro no jugó bien y eso hizo que se sintiera aún más la falta del exPatronato. Por lo cual, se sigue muy de cerca su evolución para saber si jugará ante Ferro.

En principio, puertas adentro, son optimistas en que pueda jugar, pero de todos modos, el DT Ezequiel Medrán analiza las distintas alternativas para conformar el ataque en caso de que no esté Bonansea.

Dentro del abanico de posibilidades, está ratificar a Castro, quien no tuvo buenos rendimientos en los dos partidos. En consecuencia, no parece ser la primera opción que pensaría el entrenador.

También está la chance de hacer ingresar a Matías Godoy para que Lucas Cano juegue como referente de área. Y otra opción es la inclusión de Conrado Ibarra en lugar de Castro, para que Ignacio Lago acompañe a Cano.