Uno Santa Fe | Colón | Colón

Las opciones que maneja el DT de Colón Ezequiel Medrán, por si no está Bonansea

Si bien existe optimismo en que Alan Bonansea pueda jugar ante Ferro, el entrenador de Colón comienza a pensar en distintas alternativas para el ataque

Ovación

Por Ovación

25 de febrero 2026 · 11:32hs
Ezequiel Medrán aguarda la evolución de Bonansea y por las dudas comienza a pensar en distintas alternativas.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ezequiel Medrán aguarda la evolución de Bonansea y por las dudas comienza a pensar en distintas alternativas.

En Colón todos prenden una vela para que Alan Bonansea pueda estar ante Ferro. Y es que el delantero apenas tardó 12' para marcar un gol con la camiseta rojinegra en su debut ante Deportivo Madryn.

Las opciones que maneja Medrán por si no llega Bonansea

En ese encuentro debió pedir el cambio en los primeros minutos del segundo tiempo debido a una subluxación en su hombro derecho que le impedía desplazarse de forma normal.

Por ello, no estuvo presente en el cotejo ante Central Norte y sin dudas que su ausencia se reflejó en el resultado. Colón empató 0-0 casi sin patear al arco rival, extrañando la presencia de Bonansea dentro del área rival.

Y es que Facundo Castro no jugó bien y eso hizo que se sintiera aún más la falta del exPatronato. Por lo cual, se sigue muy de cerca su evolución para saber si jugará ante Ferro.

LEER MÁS: Emelec oficializó a José Neris como refuerzo y Colón acude a FIFA

En principio, puertas adentro, son optimistas en que pueda jugar, pero de todos modos, el DT Ezequiel Medrán analiza las distintas alternativas para conformar el ataque en caso de que no esté Bonansea.

Dentro del abanico de posibilidades, está ratificar a Castro, quien no tuvo buenos rendimientos en los dos partidos. En consecuencia, no parece ser la primera opción que pensaría el entrenador.

También está la chance de hacer ingresar a Matías Godoy para que Lucas Cano juegue como referente de área. Y otra opción es la inclusión de Conrado Ibarra en lugar de Castro, para que Ignacio Lago acompañe a Cano.

Colón Ezequiel Medrán Bonansea
Noticias relacionadas
crece la expectativa: colon prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

¿que partido de colon afectara el paro de la afa en la primera semana de marzo?

¿Qué partido de Colón afectará el paro de la AFA en la primera semana de marzo?

matias munoz, reflexivo en colon: el empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

neris tiene todo listo para jugar en emelec: lo de colon luego saldra a la luz

Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: "Lo de Colón luego saldrá a la luz"

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe